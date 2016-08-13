Pentagon: IŞİD'in Afganistan ve Pakistan lideri öldürüldü



ABD, Afganistan ve Pakistan'daki IŞİD lideri Hafız Said Han'ın düzenlenen bir insansız uçak saldırısında öldürüldüğünü belirtirken, bunun bölgede büyüme planları yapan örgüt için ağır bir darbe anlamına geldiğini kaydetti. Yapılan açıklamada, Afganistan ve Pakistan'daki IŞİD'li milislerin lideri Hafız Said Han'ın 26 Temmuz'da Afganistan-Pakistan sınırında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü, operasyonun Afganistan ve ABD güçlerince ortak yürütüldüğünü duyuruldu. Amerikan Savunma Bakanlığı açıklamasında, Nangarhar vilayetindeki operasyonla elde edilen başarının, IŞİD'in yeni milis kazanma çabalarını da büyük ölçüde zarara uğrattığı belirtildi.

IŞİD'den yalanlama

IŞİD, Taliban'dan IŞİD örgütüne geçen Hafız Said Han'ın öldüğü bilgisini yalanlarken, Afganistan'ın Pakistan Büyükelçisi de Hafız Said'in öldürüldüğünü söyledi.

Hafız Said Han, IŞİD için özellikle Horosan vilayetinde kilit bir öneme sahip. Zira hem Pakistan hem de Afganistan'da nüfuz sahibi. IŞİD saflarına geçmeden önce Taliban saflarında yer alıyordu. Hafız Said'in şimdiye kadar pek çok kez öldürüldüğü söylenmişti. Son olarak Afganistan istihbarat yetkilileri 2015'te düzenlenen bir hava saldırısıyla Said'in öldürüldüğü bilgisini vermiş, IŞİD haberi yalanlamıştı.

Bu yılın ocak ayında da Afgan Tolo News kanalı, Nangarhar vilayeti yetkililerine dayandırdığı haberinde, IŞİD'in Afganistan ve Pakistan'daki lideri Hafız Said Han'ın öldürüldüğünü duyurmuştu.

Saldırılar devam ediyor

Öte yandan ülkedeki terör saldırıları da sürüyor. Son olarak Afganistan'ın Kandahar vilayetinde yol kenarına bırakılan bombanın infilak ettirilmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği haber verilirken, Taliban'ın 4 Ağustos'ta rehin aldığı Pakistanlı helikopter mürettebatının serbest kaldığı duyuruldu.

Pakistan hükümetine ait bir helikopter Afganistan'da kaybolmasının ardından 6 mürettebatının Taliban tarafından esir alındığı haber verilmişti. Pakistan Dışişleri Bakanlığı’ndan bugün yapılan açıklamada, esir düşen mürettebatın serbest kaldığı ve başkent İslamabad'a geri döndüğü belirtildi.