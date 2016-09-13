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Dünya
Deutsche Welle

Pentagon IŞİD sözcüsü El Adnani'nin öldüğünü teyit etti

ABD Savunma Bakanlığı yaklaşık iki hafta önce Suriye'de öldürüldüğü duyurulan IŞİD sözcüsü El Adnani'nin ölümünü teyit etti.

13 Eylül 2016 12:25


ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, iki hafta önce Suriye'nin kuzeyinde öldürüldüğü açıklanan örgütün lider kadrosunda yer alan Ebu Muhammed El Adnani'nin öldürüldüğü bilgisinin teyit edildiğini duyurdu.

Pentagon Sözcüsü Peter Cook, pazartesi günkü açıklamasında, IŞİD lideri El Adnani'nin geçen ay düzenlenen operasyonda öldürüldüğünün kesin bir şekilde söylenebileceğini belirtti. 30 Ağustos'ta El Adnani'ye yönelik düzenlenen hava operasyonunun 'amacına ulaştığını' belirten Cook, El Adnani'nin "Propaganda faaliyetlerinin şefi, örgüte yeni üye kazandıran bir isim ve yurt dışındaki terör eylemlerinin mimarı" olduğunu belirtti. Pentagon'dan yapılan açıklamada, IŞİD'in mali işler ve askeri planlamadan sorumlu üst düzey üyesinin de öldürüldüğü belirtildi. Sözcü Cook, "Bu olanlar örgütün işleyişini güçleştiriyor" diye konuştu.

Batı'daki eylemlerden sorumlu tutuluyor

IŞİD'e yakın Amaq haber ajansı, örgütün sözcüsü Ebu Muhammed El Adnani'nin 30 Ağustos'ta Halep'te öldürüldüğünü duyurmuştu. ABD, El Adnani'nin hava operasyonunda öldürülüp öldürülmediğine ilişkin resmi bir açıklama yapmamış, iddianın inceleneceğini açıklamıştı. Aynı zamanda Rusya da El Adnani'nin bir Rus operasyonu sırasında öldürüldüğünü iddia etmişti.

Batılı gizli servislerin elindeki bilgilere göre, El Adnani Avrupa'nın Paris, Brüksel kentlerinin yanı sıra İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen terör saldırılarının planlayıcısı konumundaydı. ABD Adnani'nin başına 5 milyon dolar ödül koymuştu.

El-Adnani, örgütün en önemli üst düzey isimleri arasında yer alıyordu. Örgütün, 2014 Haziran ayında Irak ve Suriye'nin büyük bölümlerini ele geçirmesinin ardından Adnani'nin "Halifelik" çağrısı yaptığı ses kayıtları yayınlanmaya başlamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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