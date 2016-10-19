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Dünya
Deutsche Welle

Pentagon: IŞİD Musulluları canlı kalkan yapıyor

Musul'u IŞİD örgütünden geri almak üzere başlatılan operasyon şiddetli çatışmalarla sürüyor. Pentagon, örgütün Musul'daki sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını açıkladı. Obama ise operasyona dair ilk kez konuştu.

19 Ekim 2016 01:15

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jeff Davis, IŞİD örgütüne bağlı cihatçıların Musul'daki çatışmalarda sivil halkı canlı kalkan olarak kullandıklarını kaydetti. Davis, "Sivilleri canlı kalkan olarak kullandıklarından eminiz" dedi. Jeff Davis, Musulhalkının kentte rızaları dışında tutulduğunu ve son iki günde kentten kaçmaya çalışan sivillere yönelik bir değişim gözlemlemediklerine dikkat çekti.

Yardım örgütleri, Musul'daki operasyonun ilerlemesiyle sivillerin kentten kitleler halinde kaçacaklarını açıkladı. Operasyon, kent civarındaki köylerde başlatıldı.

Obama'dan ilk açıklama

ABD Başkanı Barack Obama da koalisyon güçleri, Irak ordusu ve Peşmerge güçleri tarafından başlatılan Musul operasyonuna yönelik bir açıklama yaptı. Beyaz Saray'da İtalya Başbakanı Matteo Renzi ile bir basın açıklaması yapan Obama, Musul'u, "zor bir savaş" olarak tanımladı. ABD Başkanı, operasyonun uzun ve zor bir mücadele olacağını ancak sonunda zafer kazanılacağını ifade etti. Obama, "IŞİD'in Musul'da yenilgiye uğratılacağından eminim" dedi.

Obama ayrıca "belki Musul'da hâlâ bir milyon sivil yaşıyor. IŞİD'i kentten çıkarırken önceliğimiz sivillerin güvenliğini ve insani yardım ulaştırılmasını sağlamak" şeklinde konuştu.

BM'den uyarı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Irak sorumlusu Peter Hawkins salı günü yaptığı açıklamada, Musul'u IŞİD'den kurtarma operasyonu nedeniyle kentte yüz binlerce çocuk ve ailelerinin büyük bir tehlikede olduğu uyarısını yaptı. Hawkins, 500 binin üzerinde kız ve erkek çocuğunun, çatışan tarafların ortasında kalabileceğine ya da kentten sürülebileceklerine dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği de operasyonun başlatıldığı ilk gün olan pazartesi, operasyon sonrasında Türkiye ve Suriye’ye 100 bin Iraklının sığınabileceğini açıklamıştı. Açıklamada "Suriye'de 90 bin Iraklı sığınmacıyı barındırmak için hazırlık planları yapıldığı" ifade edilmişti.

©Deutsche Welle Türkçe

DW/AFP/AP/GA/EC

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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