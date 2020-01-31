Pentagon, İran saldırısı sonrası yaralananların sayısını tekrar arttırdı

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Pentagon, İran'ın Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine misilleme olarak 8 Ocak'ta Irak'taki ABD üslerine yaptığı saldırısında beyin yaralanması teşhisi konulan asker sayısını üçüncü defa arttırdı.

ABD ilk olarak saldırıda kimsenin yaralanmadığını, daha sonra 34 kişinin travmatik beyin sarsıntısı geçirdiğini açıklamıştı. Bu sayı daha sonra bu çarşamba günü 50'ye, bugün de 64'e çıkartıldı.

Pentagon'un son açıklamasına göre 64 askerden 39'u görevine döndü, geriye kalanlar da ABD'ye gönderildi veya kontrollerden sonra dönecek.

Yaptığı ilk açıklamada kimsenin yaralanmadığını söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, ilerleyen günlerde "Başlarının ağrıdığını duydum. Birkaç şeyleri daha varmış. Ancak şunu söyleyebilirim ki durumları çok ciddi değil" demişti.