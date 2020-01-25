Pentagon: İran'ın saldırılarında 34 ABD askeri travmatik beyin yaralanması geçirdi, durumu ciddi olanlar ülkelerine taşındı

T24 Dış haberler

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) İran'ın Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine misilleme olarak 8 Ocak'ta Irak'taki ABD üslerine yaptığı saldırıda 34 askerin travmatik beyin yaralanması geçirdiğini açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, daha önce tedavi için Almanya'ya taşınan askerlerden sekizinin ABD'ye getirildiğini duyurdu. Saldırıdan sonra 17 askerin göreve dönüp, 17'sinin tedavi için Almanya'ya götürüldüğünü aktaran Hoffman, bahsi geçen sekiz askerin durumu "ciddi" olduğu için ABD'ye getirildiğini bildirdi.

Hoffman, Almanya'da kalan dokuz askerin de durumunun kötüleşmesi durumunda ülkelerine geri götürüleceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump bu hafta Davos'ta yaptığı açıklamalarda askerlerin geçirdiği yaralanmaları önemsiz gibi göstererek, "Başlarının ağrıdığını duydum. Birkaç şeyleri daha varmış. Ancak şunu söyleyebilirim ki durumları çok ciddi değil" demişti.

Eski New York Eyaleti Beyin Yaralanmaları Birliği başkanı Michael Kaplen, ABD liderinin bu açıklamalarına tepki göstererek "bu cahilce açıklamanın kendisini şoke ettiğini" söyledi. Travmatik beyin yaralanmasının "hayat değiştirebilecek büyüklükte" bir durum olduğunu ifade eden Kaplen, "Bu yaralanmayı baş ağrısıyla eş değer tutmak Irak ve Afganistan'daki savaşlarda hepimizin duyduğu bu vakadan muzdarip olan askerlere saygısızlıktır ve bir hakaret sayılır" diye konuştu.