Pentagon: İran'ın füze saldırıları sonucu 34 ABD askeri beyin travması geçirdi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın Irak'taki ABD üssüne füze saldırıları sonucunda 34 askerin beyin travması geçirdiğini açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, düzenlediği basın toplantısında, "34 askere beyin sarsıntısı ve Travmatik Beyin Hasarı teşhisi konuldu" dedi.

Daha önce Almanya'ya sevk edilen 8 askerin ABD'ye nakledildiğini belirten Hoffman, "Bu sabah vardılar. Ya Walter Reed askeri hastanesinde veya kendi birliklerinin bulunduğu hastanelerde tedavi görecekler. 9 personel Almanya'ya sevk edilmişti, tedavileri orada devam ediyor. 1 asker tedavi için Kuveyt'e nakledilmişti. Tedavisi tamamlanıp Irak'taki görevine döndü. 16 asker ise Irak'ta kaldı, gerekli tedavilerden sonra görevlerine geri döndü" ifadelerini kullandı.

Hoffman, ABD'ye nakledilen askerlerin geçirdiği rahatsızlıkların diğerlerine göre daha ağır olup olmadığı sorularını yanıtsız bırakırken Almanya'daki askerlerin de ABD'ye getirilme durumunun önümüzdeki süreçte belli olacağını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen günlerde İran'ın Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine karşılık olarak Irak'taki ABD üslerini vurduğunda beyin sarsıntısı geçiren 11 askerin durumunun ciddi olmadığını ve "başlarının ağrıdığını" söylemişti.