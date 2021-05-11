Pentagon: Hürmüz Boğazı'nda gemilerimize yaklaşan İran Devrim Muhafızları teknelerine karşı uyarı atışı yapıldı

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ABD Savunma Bakanlığı(Pentagon), ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı'na ait bir geminin, Hürmüz Boğazı'nda 13 İran Devrim Muhafızları teknesinin kendilerine ve diğer ABD gemilerine yaklaşmasının ardından yaklaşık 30 uyarı atışı yaptığını bildirdi.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, İran teknelerinin güdümlü füze denizaltısı Georgia'ya eşlik eden 6 ABD gemisine 137 metre kadar yaklaştığını ifade etti.

Yapılan açıklamada gemiler yaklaştıkça yapılmaya devam eden uyarı atışlarının ardından İran teknelerinin uzaklaştığı bildirildi.

Kirby, "Bu önemli bir durum. Çok agresif davranıyorlardı" dedi ve yakın zamanda benzer durumlar yaşandığını hatırlattı.

İran Devrim Muhafızları ise yaptığı açıklamada Pentagon'un anlattıklarının gerçeği yansıtmadığını iddia etti ve ABD gemilerinin helikopter uçurup atış yapmak gibi "profesyonelliğe sığmayan" hamleler yaptığını ifade etti. Devrim Muhafızları, teknelerinin yasayı ihlal eden mesafeye ulaşmadığını ifade etti ve ABD donanmasına "terörist" dedi.