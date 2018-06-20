Pentagon: F-35'ler yarın Türkiye'ye teslim edilecek

ABD Senatosu'nun Türkiye'ye F-35 savaş uçağı teslimatına şerh koymasına rağmen Pentagon uçakların yarın Türkiye'ye teslim edileceğini duyurdu. Pentagon sözcüsü Mike Andrews yaptığı açıkamada iki F-35 savaş uçağının düzenlenecek törenin ardından Türkiye’ye resmi olarak teslim edileceğini ifade etti.

ABD Senatosu tarafından onaylanan yasa tasarısıyla Türkiye'ye yapılacak savaş uçağı teslimatını Kongre'nin özel oluruna bağlanmıştı. Tasarı henüz ABD Başkanı Donald Trump imzalamadığı için yasalaşmadı.

Sözcü Mike Andrews CNN International'a yaptığı açıklamada “[Üretici silah firması] Lockheed Martin perşembe günü Fort Worth üssünde Türkiye için bir tanıtım töreni düzenleyecek ve daha sonraki bir tarihte, Arizona’daki Luke Hava Üssü’nde iki jet daha verilecek. Türk F-35 pilotları ve bakım uzmanları Luke Hava Üssü’ne geldi ve uçuş eğitimine kısa süre içince başlayacaklar” dedi.

Senato’nun kararı hakkında yorum yapmayacağını ifade eden Andrews, “Türkiye, NATO’nun en önemli müttefiklerinden ve 2002’den bu yana F-35 programının uluslararası katılımcılarından biridir” diye konuştu.