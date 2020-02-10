Pentagon'un 2021 bütçesinde dikkat çeken YPG/PKK detayı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 2021 mali yılı için Kongre'den toplam 740,1 milyar dolar bütçe talebinde bulundu. Bütçede yer alan savaş fonu kapsamında YPG/PKK dahil Suriye'de ABD'nin desteklediği güçler için 200 milyon dolar talep edildi.

Pentagon, 2021 mali yılı bütçesi talebine ilişkin raporu yayımladı.

Euronews'in haberine göre; yayımlanan bütçe raporunda, temel savunma harcamaları için 636,4 milyar dolar, savaş fonu olarak bilinen 'Deniz Aşırı Muhtemel Operasyonlar' için 69 milyar dolar, 'Enerji Bakanlığı ve diğer kurumların savunmaya ilişkin harcamaları' için 35,1 milyar dolar talep edildi.

2020 mali yılı için bu rakam 633,3 iken; geçen yıl 614,4 milyar dolardı.

YPG/PKK dahil Suriye'de ABD'nin desteklediği güçler için 200 milyon dolar

Savaş fonu için ayrılacak bütçede, Suriye ve Irak'ta IŞİD ile mücadele kapsamında eğit-donat programı için 845 milyon dolar talep edildi. Bu kalem için 2020 bütçesinde 1,2 milyar dolar ayrılırken; 2019 bütçesinde ise 1,4 milyar dolar ayrılmıştı.

IŞİD ile mücadele fonuna ilişkin kısımda, söz konusu 845 milyon doların 645 milyon dolarının Irak güvenlik güçlerinin eğitilmesi ve desteklenmesi kapsamında harcanacağı ifade edildi.

Diğer taraftan 200 milyon doların ise YPG/PKK'nın da aralarında bulunduğu ABD'nin desteklediği 'Taramadan Geçirilmiş Suriye Muhalefeti' için kullanılacağı belirtildi.

ABD şu anda Suriye'de YPG/PKK'nın yanı sıra Suriye'nin güneydoğusunda yer alan El Tanıf üssünde 'Muğavir et-Tavra' adlı muhalif gruba eğitim ve silah desteği veriyor.

Bütçe süreci nasıl işliyor?

Söz konusu bütçe, yasalaştırılmak üzere Kongreye sunulacak.

Temsilciler Meclisi ve Senatodaki Silahlı Hizmetler Komiteleri, bu talep üzerinde çalışıp "Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası" başlığı ile 2 ayrı tasarı hazırlayacak.

Bu tasarılar, komitelerden ve Temsilciler Meclisi ile Senato Genel Kurullarından geçtikten sonra kongrenin iki kanadının oluşturduğu Konferans Komitesinde tek metin haline getirilerek, ekleme yapılmamak üzere, iki kanadın genel kurulunda oylanacak.

Temsilciler Meclisi ve Senatoda onaylandıktan sonra yasalaşmak üzere imza için Başkan'a gönderilecek.

Başkanın onayıyla yasalaşan bütçenin bakanlığa tahsil edilmesi ise Senato Tahsisatlar Komitesinin geçireceği tasarının onaylanıp yasalaşması ile mümkün olacak. Bu nedenle, Pentagon'un sunduğu bu bütçe talebi yasalaşma sürecinde birçok değişikliğe uğruyor.