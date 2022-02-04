Pentagon'da güvenlikli bölgeye giren tavuk Henny Penny 'gözaltına alındı'

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ABD'de bir tavuk, Pentagon'da güvenlikli bölgede gezinirken yakalandı.

ABD Savunma Bakanlığı'nın merkezinde güvenlikli bölgede bulunan 'Henny Penny' isimli tavuk, Arlington Hayvan Yardım Birliği tarafından gözaltına alındı.

USA Today'in aktardığına göre birlikten Chelsea Jones yaptığı açıklamada, "Tavuğu tam olarak nerede bulduğumuzu paylaşmamız yasak. Sadece bir güvenlik kontrol noktasından sonra olan bir bölgede olduğunu söyleyebiliyoruz" dedi.

Henny Penny'nin Pentagon'a nereden ve nasıl girdiği bilinmiyor. Kümes hayvanını Arlington Hayvan Yardım Birliği'nden Virginia'da çiftliği olan bir çalışanın sahiplendiği belirtildi.

Ünlü talk show sunucusu Jimmy Fallon salı günkü programında Henny Penny hakkında, "Sen normal tavuk musun yoksa bir gizli ajan mı?" sözleri geçen bir şarkı söyledi.