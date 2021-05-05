Pentagon, Çin'in kontrolden çıkan roketini takibe aldı: 8 Mayıs civarında atmosfere girmesi bekleniyor

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ABD Savunma Bakanlığı(Pentagon) kontrolden çıkan ve bu hafta sonu tekrar atmosfere girmesi beklenen Çin roketini takibe aldığını bildirdi. Roketin parçalarının yerleşim yerlerine düşme tehlikesi olduğu belirtilmişti.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Mike Howard, Long March 5B'nin "8 Mayıs civarında" atmosfere giresini beklediklerini ifade etti.

Howard, atmosfere girmesine saatler kalana kadar giriş noktasının neresi olacağını öngörmenin mümkün olmadığını ifade etti.

Çin'in Tianhe uzay istasyonunun ilk modülünü taşıyan dev roketin bir bölümü Dünya'ya geri düşmeye başladığı belirtilmişti.

Harvard'dan astrofizikçi Jonathan McDowell The Guardian'a yaptığı açıklamalarda, "Potansiyel olarak iyi olmayabilir" dedi. McDowell, "En son Long March 5B roketini fırlattıklarında gökte metal sopalar uçuşmaya başlamış ve Fildişi Sahilleri'ndeki birkaç binaya zarar vermişti" dedi.

Ana gövde hafta sonundan bu yana yaklaşık 80 kilometre alçaldı.