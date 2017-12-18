Pentagon bünyesindeki UFO tanımlama merkezinin varlığını kabul etti

Deniz Kılınç / İstanbul, 18 Aralık (DHA) - ABD Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı (Pentagon) sınırları içerisinde beş yıl boyunca uygulamada olan UFO tanımlama merkezi olduğunu açıkladı.

New York Times\'ın haberine göre Pentagon, 2007-2012 yılları arasında bünyesinde bir UFO tanımlama merkezi bulunduğunu ve araştırmaya yılda 22 milyon dolar bütçe ayrıldığını açıkladı.

Gelişmiş Havacılık Tehdit Tanıma Programı adı verilen uygulama, 2007 yılında UFO\'ların varlığına inanmasıyla tanınan ABD Nevada eyaleti Senatörü Harry Reid\'in havacılık şirketi sahibi milyarder Robert Bigelow\'a konuyu sunmasıyla başlatıldı.

Savunma Bakanlığı\'nın açıklamasına göre programın başına askeri istihbarat yetkilisi Luis Elizondo getirildi ve beş yıl boyunca program dahilinde tanımlanamayan objeler incelendi. Anormali objeler dışında ABD askeri hava pilotlarının karşılaştığı ilginç durumlar ve objeler de incelendi. Açıklamada örnek olarak bir ABD hava aracı olan Navy F/A-18 Super Hornet\'in video görüntüsünde yetkililer çok hızlı hareket eden parlak bir nesne gözlemlediklerini söyledi.

Pentagon sözcüsü Tom Crosson CNN\'e yaptığı açıklamasında, \"Gelişmiş Havacılık Tehdit Tanıma Programı 2012\'de sona erdirildi. Dünyada çözülmesi gereken daha öncelikli problemler olduğuna kanaat getirdik ve Savunma Bakanlığı\'nın daha önemli bir alana kaynak ayırması gerektiğine karar verdik\" dedi.

Reid dışında eski Alaska Senatörü Ted Stevens ve eski Havai Senatörü Daniel K. Inouye tarafından desteklenen programın sona erdiği açıklansa da, New York Times\'ın haberine göre, halen program dahilinde çalışan yetkililer bulunuyor.

Programın eski yöneticisi Luis Elizondo Ekim ayında istifa etmişti. İstifasının ardından Elizonda, programın devam ettiğini ve kendisinin yerine ismini açıklamayı reddettiği bir yetkilinin getirildiğini söylemişti.