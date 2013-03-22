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Dünya

Pentagon, BlackBerry kullanmaya devam edecek

ABD ordusunun hangi akıllı telefonu tercih ettiği konusundaki tartışmalara Pentagon cevap verdi

22 Mart 2013 09:29

ABD Savunma Bakanlığı’nın merkezi Pentagon, ‘BlackBerry telefonlarını kullanmaktan vazgeçecekleri’ yönündeki haberlerin doğru olmadığını açıkladı. Pentagon, yüz binlerce BlackBerry telefonunun iddia edildiği gibi iPhone ile değiştirilmeyeceğini belirtti. Bakanlıkta kullanılan cihazlar arasında BlackBerry birinci tercih olmaya da devam ediyor.

ABD ordusunun hangi akıllı telefonu tercih ettiği konusundaki tartışmalara Pentagon cevap verdi. Mobil strateji raporunu açıklayan Pentagon, ‘BlackBerry telefonlarının kullanım dışı bırakılacağı haberlerinin yanlış olduğunu’ ifade etti.

PCMagazine’e açıklama yapan Savunma Bakanlığı sözcüsü Yarbay Damien Pickart, “Mobil yönetim kapasitemiz birçok cihaza uyumlu, buna BlackBerry’de dahil” açıklamasını yaptı.

Electronista sitesi, bu ay başında verdiği haberde, ‘Pentagon’un BlackBerry 10’u test etmek için ayırdığı bütçeyi tükettiğini’ belirtti. Teknoloji bloğu, adını açıklamadığı kaynaklara dayanarak verdiği bilgide, ‘Pentagon’un 650 binden fazla iOS tabanlı cihaz talep ettiğini’ öne sürdü.

Bu cihazlar arasında 210 bin iPhone, 120 bin iPad, 100 bin iPad mini ve 200 bin iPod Touch olduğu iddia edildi.

Pickart, PCMag’e, ‘Böyle bir plandan haberi olmadığını’ söyledi ve “Mobil uzmanlarımız bu haberlerde verilen verileri savunmuyor” dedi.


'Android de kullanabiliriz


Pentagon’un, BlackBerry ve iOS tabanlı akıllı telefon, tablet ve diğer cihazların yanı sıra, diğer işletim sistemlerini de değerlendirdiği de belirtildi.

Pickart, ‘Pentagon’un birden fazla mobil platforma dayalı cihazlar kullanacaklarına’ işaret etmesi, Google Android işletim sistemine de kapıları açtı. Pickart, ‘yeni stratejileri kapsamında birden fazla tedarikçinin sağladığı cihazları kullanacak bir altyapı kuracaklarını ve Şubat 2014 itibariylemobil cihaz yönetimlerini  farklı işletim sistemlerinde 100 bin cihaza uyumlu hale getirmeyi istediklerini’ belirtti.

Bazı verilere de yer veren Pickart, Savunma Bakanlığı’nın 600 binden fazla ticari mobil cihazı desteklediğini belirtti. Bu cihazların 470 bini Blackberry, 41 bini iOS ve 8,700’ü Android tabanlı cihazlar.

BlackBerry, Kasım 2012’de ABD hükümetinin verdiği en yüksek güvenlik sertifikası olan Federal Bilgi İşleme Standardı’nı almıştı.

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