Pentagon: Birisi Türkiye'den, üç IŞİD yöneticisi öldürüldü

ABD Savunma Bakanlığı, aralarında Türkiye'den Mustafa Güneş isimli bir birisinin de olduğu 3 üst düzey IŞİD (Irak Şam İslam Devleti) militanının öldürüldüğünü açıkladı.

Pentagon, Mustafa Güneş'in Suriye'nin Mayadin kentinde 27 Nisan'da düzenlenen bir hava operasyonunda öldürüldüğünü duyurdu.

Güneş'in 'dış operasyonlar sorumlusu' olduğu bilgisi de açıklamada yer aldı.

Yapılan açıklamada, IŞİD yöneticilerinin 3 ayrı saldırıda öldürüldüğü de belirtildi.

Savunma Bakanlığı, öldürülen diğer IŞİD yöneticilerinin isimlerini Cezayir kökenli Abu Asim al-Jazeri ve doğum yeri belirtilmeyen Abu Khattab al-Rawi olarak açıkladı.

Suriye'deki gelişmeleri izleyen İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Güneş'in de hayatını kaybettiği Mayadin'de düzenlenen bir hava saldırısında 35 sivilin hayatını kaybettiğini öne sürmüştü.

IŞİD militanlarının kaldığı bir binayı hedef aldığı açıklanan saldırıda ölen sivillerin arasında, militanların ailelerinin de bulunduğu iddia ediliyor.

ABD ordusu Musul'da Mart ayında gerçekleştirilen bir hava saldırısında da en az 105 Iraklı sivilin öldürüldüğünü kabul etmişti.

Bu ölümlerin, IŞİD militanlarının önceden binaya tuzakladığı bombaların saldırı sonucu patlaması ve binanın çökmesi ile gerçekleştiği de belirtilmişti.