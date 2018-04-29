T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Pentagon: Birisi Türkiye'den, üç IŞİD yöneticisi öldürüldü

ABD Savunma Bakanlığı, aralarında Türkiye'den Mustafa Güneş isimli bir kişinin de olduğu 3 üst düzey IŞİD militanının öldürüldüğünü açıkladı. IŞİD liderlerinin 3 ayrı saldırıda öldürüldüğü belirtildi.

29 Nisan 2018 20:30

ABD Savunma Bakanlığı, aralarında Türkiye'den Mustafa Güneş isimli bir birisinin de olduğu 3 üst düzey IŞİD (Irak Şam İslam Devleti) militanının öldürüldüğünü açıkladı.

Pentagon, Mustafa Güneş'in Suriye'nin Mayadin kentinde 27 Nisan'da düzenlenen bir hava operasyonunda öldürüldüğünü duyurdu.

Güneş'in 'dış operasyonlar sorumlusu' olduğu bilgisi de açıklamada yer aldı.

Yapılan açıklamada, IŞİD yöneticilerinin 3 ayrı saldırıda öldürüldüğü de belirtildi.

Savunma Bakanlığı, öldürülen diğer IŞİD yöneticilerinin isimlerini Cezayir kökenli Abu Asim al-Jazeri ve doğum yeri belirtilmeyen Abu Khattab al-Rawi olarak açıkladı.

Suriye'deki gelişmeleri izleyen İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Güneş'in de hayatını kaybettiği Mayadin'de düzenlenen bir hava saldırısında 35 sivilin hayatını kaybettiğini öne sürmüştü.

IŞİD militanlarının kaldığı bir binayı hedef aldığı açıklanan saldırıda ölen sivillerin arasında, militanların ailelerinin de bulunduğu iddia ediliyor.

ABD ordusu Musul'da Mart ayında gerçekleştirilen bir hava saldırısında da en az 105 Iraklı sivilin öldürüldüğünü kabul etmişti.

Bu ölümlerin, IŞİD militanlarının önceden binaya tuzakladığı bombaların saldırı sonucu patlaması ve binanın çökmesi ile gerçekleştiği de belirtilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ABD Savunma BakanlığıTürkiye Mustafa GüneşIŞİDSavunma BakanlığıDevleti)Mustafa Güneş Suriye MayadinNisanBakanlığıCezayirAbu AsimAbu KhattabSuriyeHakları Gözlemevi GüneşMayadinMusul MartIraklı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24