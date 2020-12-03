Pentagon: BAE, Libya'da Rus paralı asker grubu Wagner'e destek veriyor olabilir

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Pentagon, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Libya'da Rus paralı asker grubu Wagner'e finansal destek sağlıyor olabileceğine dair bulgulara ulaştı.

Amerika Birleşik Devletleri Afrika Komutanlığı (AFRICOM) tarafından hazırlanan raporda BAE'nin Wanger'e hava desteği ve lojistik destek de sağladığı ifade edildi.

Raporda "Savunma İstihbarat Ajansı, BAE'nin grubun operasyonlarına finansal destek sağlıyor olabileceği sonucuna ulaştı" da denildi.

AFRICOM'un raporunda Wagner'e Rusya Savunma Bakanlığı'nın "proxy"si olarak hitap edildi.

AFRICOM'a göre 30 Eylül itibariyle Libya'da Halife Hafter'in emrindeki güçlerde 2 bin Wagner grubu savaşçısı bulunuyordu. Raporda Wagner'in ülkeye yaklaşık 2 bin de Suriyeli savaşçı getirdiği iddia edildi.

Foreign Policy, bu raporun Washington'ın Körfez ülkesiyle kurduğu yakın ilişkileri karmaşık hale getirebileceğini belirtti. BAE'nin ABD'den F-35 savaş uçakları alması gündemdeydi.