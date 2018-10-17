Pentagon, askerlerin beynine yerleştirilecek çipler üzerinde çalışıyor"

Ortadoğu gazetesi ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) insan beynine yerleştirilecek çipler üzerinde çalıştığını iddia etti. Gazetedeki haberde, "Zihin kontrolü projesinin yakın dönemde askerler üzerinde kullanılacağı açıklandı" ifadesi kullanıldı.

İlk sayfadan görülen haberde "Pentagon'un projesi Terminatör filmlerini hatırlattı" denilerek, insansı bir robot görseline yer verildi.

"Chipli askerler geliyor" başlığının verildiği haberde şu ifadeler yer aldı: