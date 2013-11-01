Pentagon ‘AppStore’ kuruyor

ABD Savunma Bakanlığı’nın merkezi Pentagon’dan yapılan açıklamada, orduya özel ‘uygulama platformu’ kurulacağı açıklandı. Oluşturulacak ‘mobil cihaz yönetim sistemi', askeri operasyonlardan rutin işlemlere kadar işlem süresini kısaltmak için kullanılacak.

ABD Ordusu, 2014’ten itibaren kendine özel ‘uygulama platformunu’ kullanmaya başlayacak. Marland merkezli Digital Management şirketiyle toplamda 16 milyon dolarlık anlaşma yapan Pentagon, birçok amaca yönelik sayısız yazılımı kendi uygulama platformunda toplayacak.

Mashable sitesinin haberine göre, el altında bulundurulacak uygulamalar arasıda çeviri, yüz tanıma ve çok daha gelişmiş Google Maps gibi yazılımlar bulunacak.

Pentagon, ‘uygulamalara çok büyük talep olduğunu ve ordu içinde sivil hayatta kullanmaya alıştıkları cihazlarlarla çözümler geliştirmek istediklerini’ belirtti.

Ordu için geçmişte askeri uygulamalar geliştiren eski pilot Jeff Gilmore, uygulamalar sayesinde askeri hayatı daha etkin kılacaklarını belirtti. Gilmore, “Üretkenliği artıracak yardımcı uygulamalarla ciddi zaman tasarrufu yapılacak” dedi.

Etkinliğin yanı sıra askeri bilgilerin korunması ve sızıntıların engellenmesi için de kullanılacak olan mobil yönetim sisteminin, 2014 içinde hayata geçmesi bekleniyor.