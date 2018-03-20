Pentagon: Afrin'de sivillerin insani yardıma ve temiz suya ulaşımının engellendiği haberlerinden kaygılıyız

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu’nun Afirn şehir merkezinin tamamında kontrolü sağlamasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) peş peşe “endişeliyiz” açıklaması geldi.

İlk olarak ABD Dışişleri Bakanlığı Afrin'deki sivillerin büyük kısmının 'Türk askeri güçleri ile Türkiye destekli muhalif güçlerin saldırı tehdidi altında kentten tahliye edildiği' iddiasına yer veren bir açıklama yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı kentten gelen 'yağma' haberlerinin de endişe verici olduğu kaydedildi.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Robert Manning bir açıklama yaparak tarafların “IŞİD ile mücadeleye odaklanması” çağrısı yaptı. Manning açıklamasında “Sınır bölgelerinin ötesindeki alanlardaki operasyonlar insani durumun daha da kötüleşmesine neden olacaktır. Sivillerin insani yardıma ve temiz suya ulaşımının engellendiğine ilişkin haberlerden de kaygılıyız” ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Robert Manning şöyle konuştu:

"Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Orta Fırat Nehri vadisindeki pozisyonlarında ilerlemeye devam ediyor. Ancak öte yandan kuzeybatı Suriye’deki durumdan kaygılıyız. Bütün tarafları IŞİD ile mücadeleye odaklanmaya, Suriye krizini çözmeye, masum sivilleri korumaya davet ediyoruz. Bizim iki tarafın da kuvvetlerini kaydırmasıyla bir ilgimiz yok ama oradaki çatışmaların IŞİD’le mücadele çabamızı etkilemesinden kaygılıyız. IŞİD’in bu durumu bir fırsat olarak görüp yeniden gruplaşmasına mahal vermeden düşmanlıkların sona ermesini istiyoruz. IŞİD’in yeniden momentum kazanmasına izin veremeyiz.

Türkiye’nin meşru güvenlik kaygılarının farkındayız. Ancak öte yandan nüfusun yoğun olduğu bölgelerdeki çatışma ihtimalinden kaygılıyız. Sınır bölgelerinin ötesindeki alanlardaki operasyonlar insani durumun daha da kötüleşmesine neden olacaktır. Sivillerin insani yardıma ve temiz suya ulaşımının engellendiğine ilişkin haberlerden de kaygılıyız. Tüm tarafları kaynakların tüm Suriye’ye ulaştırılmasının önünü açmaya davet ediyoruz."