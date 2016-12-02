Pentagon adayı James Mattis'in tartışma yaratan sözleri

ABD'nin 45. başkanı seçilen Donald Trump, kabinesini açıklamaya başladı. Trump, savunma bakanlığı koltuğu için Orgeneral James Mattis'i aday göstereceğini duyurdu.

Orgeneral Mattis 1991 Körfez Savaşı sırasında bir taburun komutanıydı. 2001'de Afganistan'daki özel kuvvetlere komuta etti, 2003 Irak işgali sırasında kilit bir rol üstlendi. Felluce çatışmalarında ABD güçlerini komuta etti.

Mattis aynı zamanda sivri açıklamalarıyla da tanınıyor.

Mattis'in ABD basınında çıkan sözlerinden derlediklerimiz...

Mattis 2005'te yaptığı bir açıklamada şu sözleri sarfediyor:

"Afganistan'a gidiyorsun, örtünmedikleri için kadınlara beş yıl boyunca vuran erkekler olduğunu görüyorsun. Biliyorsunuz bu tür adamlarda erkeklikten eser kalmamış. Bu yüzden onları vurmak çok eğlenceli."

Ve devam ediyor: "Aslında onlarla savaşmak çok eğlenceli. Çok komik. Bazı insanları vurmak çok eğlenceli."

Foreign Policy yazarı, gazeteci Thomas Ricks'e göre, Mattis yaklaşık 200 deniz piyadesine yaptığı konuşmada şu sözleri sarf ediyor:

"Birini ilk kez vurmanız önemsiz bir olay değil. Bununla birlikte, bu dünyada vurulması gereken bazı aşağılık kişiler var."

Mattis devam ediyor:

"Avcılar ve kurbanlar var. Disiplinine, kurnazlığına, boyun eğmene, atikliğine göre, avcı mı kurban mı olduğuna karar veriyorsun. Gerçekten çok eğlenceli. Orada çok eğleneceksiniz!"

Yine Ricks'e göre, ABD'nin Irak işgalinin ardından Mattis bu mesajı Iraklı liderlere gönderdi.

Aynı haberlere göre, Mattis Irak'taki askerlere uyanık olmaları telkininde bulundu. Bu konuşmada ayrıca, "Teröristlerin" öldürülmesi gerektiğini ima ederek, "Teröristler için sadece bir emeklilik planı var" dedi.

Mattis, "Bu sadece bir iş" diye devam ediyor.

Matt bu sözleri, 2007'de San Diego Union-Tribune'e verdiği röportajda sarf etti.

Ancak New York Times gazetesine göre, Mattis'e bilgilendirmelerin 3'te 1'i PowerPoint aracılığıyla yapılıyor.

Mattis 2004'te Deniz Akademisi'nde yaptığı konuşmada bu ifadeleri kullanmıştı.

2003'te Irak işgalinden bir kaç saat önce, Mattis piyadelerine bu tavsiyeyi göndermişti. "Direnen kişilere seri ve agresif olarak harekete geçerken, diğerlerine itidalle davranacağız, Saddam'ın baskısı altında bir ömür geçirenlere nezaket ve anlayış göstereceğiz."