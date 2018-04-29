T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Pentagon: ABD Savunma Bakanı Mattis Türkiye'den IŞİD'e odaklanmasını istedi

Pentagon, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in Türkiye'ye Suriye'de yeniden IŞİD'le mücaledeye odaklanması çağrısı yaptığını açıkladı. Mattis, dün Savunma Bakanı Canikli ile bir görüşme yapmıştı.

29 Nisan 2018 20:30

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile ABD'li mevkidaşı Jim Mattis arasında dün yapılan görüşmeye dair yazılı bir açıklama yaptı.

Pentagon'ın açıklamasında, Mattis'in görüşme sırasında Türkiye'den Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ile mücadeleye odaklanmasını istediği belirtildi.

Açıklamada, "(Mattis), IŞİD'i yenmek için yapılan mücadeleye ve bu terör örgütünün Suriye'nin yeniden yapılanması sürecinde hiçbir izin kalmamasına yeniden odaklanılması çağrısı yaptı" denildi.

Mattis ile Canikli, dün NATO toplantısı kapsamında bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ağırlıklı Suriye'deki durum ele alındı.

ABD, Türkiye'nin 20 Ocak'ta Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın IŞİD'le mücadeleyi olumsuz etkilediğini savunuyor ve kapsamı ile süresinin sınırlı tutulmasını istiyor.

Türkiye ise bu harekatın kendi "terörle mücadele sürecinde" kritik önemde olduğunu söylüyor ve Afrin'in ardından ABD'nin IŞİD'le mücadele açısından stratejik önemde görmesinden dolayı yaklaşık 2 bin askerinin de bulunduğu, Kürt güçleri kontrolü altındaki Menbiç bölgesine askeri operasyon düzenleyeceğini söylüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Pentagon ABD Savunma Bakanı Jim Mattis Türkiye SuriyeIŞİDMattisSavunma Bakanı CanikliSavunma BakanlığıSavunma Bakanı Nurettin CanikliABDJim MattisTürkiye IrakDevletiAçıklamadaSuriyeCanikliNATOGörüşmedeABD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24