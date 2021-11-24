Pentagon ABD'nin sınırlandırılmış hava sahasında UFO araştıracak
ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, sınırlandırılmış hava sahasında rastlanan UFO'ları araştırmak üzere özel birlik oluşturduğunu duyurdu.
24 Kasım 2021 23:10
Pentagon dün yaptığı açıklamada, amacın tespitte bulunmak ve "olası bir tehdidi azaltmak" olduğunu söyledi.
Haziran'da Pentagon tarafından hazırlanan bir raporda pek çok UFO tespit edilmiş ve olası ulusal risklere karşı uyarı yapılmıştı.
Savunma Bakan Yardımcısı Kathleen Hicks, görevi üstlenen Airborne isimli yeni grubun üst düzey askeri ve istihbarat liderleri tarafından denetleneceğini, cisimlere "saptama, tanımlama ve niteleme" yapacağını belirtti.
Görevlerine istihbarat kapasitesindeki boşlukları azaltma, istihbarat ve karşı istihbarat verilerini analiz etme de dâhil.