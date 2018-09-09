Pentagon: ABD, İdlib'de teröre karşı kendi planını önermeye hazır

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Washington’un İdlib’deki terör yanlılarıyla mücadele için kendi planını önermeye hazır olduğunu, fakat bu konuda Rusya ile işbirliğinin söz konusu olmadığını belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) yayınladığı açıklamada, “ABD’li askeri yetkililer, İdlib'de terörle mücadele operasyonlarını, alışılagelen büyük bir harekâttan daha etkili bir şekilde sürdürmenin bir yöntemi olduğuna inanıyor. Başkan (Dunford), ABD’nin işbirliğini değil, Amerikan kuvvetlerinin ve araçlarının teröristlerin kentsel ortamda dahi saptanması ve sivillerin arasında minimum kayıplarla imha edilmesi için kullanılmasını kastettiğini belirtiyor” dendi.

Açıklamada ayrıca Dunford’un Rus mevkidaşı Orgeneral Valeriy Gerasimov ile İdlib krizinin başlangıcından beri görüşmediğini ve şimdilik görüşmeyi planlamadığını ifade ettiği kaydedildi.

Pentagon, ordunun değerlendirmelerine göre Suriye’nin diğer bölgelerindeki şiddetten kaçan ‘yüzbinlerce kişinin arasında gizlenmek’ için yaklaşık 20-30 bin terör yanlısının İdlib’e girdiği bilgisini de aktardı.