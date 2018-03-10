Pentagon: ABD, 2025'e doğru Avrupa'da Rusya'ya karşı üstünlüğünü kaybedebilir

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD’nin Avrupa’daki birliklerinin 2025’e doğru Rusya’ya karşı askeri üstünlüğünü kaybedebileceğini duyurdu. NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis Scaparrotti, Rusya’nın ordusunda devam eden modernizasyonun hızına dikkat çekti. Scaparrotti, “Rus askerlerin gerçekleştirdikleri modernizasyonun hızına bakılırsa biz, silahlı kuvvetlerimizin yenileme temposunu düşürmeyi göze alamayız. Aksi halde onlar 2025’e kadar ordumuzun egemenliğine neredeyse bütün alanlarda meydan okuyacaklar” diye konuştu.

Sputnik’in haberine göre Rusya’nın Arktik bölgedeki deniz yollarının üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarına da dikkat çeken Scaparrotti, “Moskova’nın eğer isterse 2-3 yıl içerisinde Kuzey Deniz Yolu’nun üzerinde kontrol kurabileceğini, oysa ABD’nin bu yönde geride kaldığını” vurguladı.

"Pentagon, 'Avrupa Caydırıcılık İnisiyatifi' için 6.5 milyar dolar talep etti"

Defence One, Pentagon Avrupa Kuvvetler Komutanlığı’nın (EUCOM) Rusya’yı askeri açıdan caydırmaya yönelik “Avrupa Caydırıcılık İnisiyatifini” finanse etmek için geçen yılın 2 kat fazlası olan 6.5 milyar dolar talep ettiğini, bu paraların “hava, kara ve deniz kuvvetlerinin savaşa hazır olma düzeyinin”yükseltilmesi için harcanmasının planlandığını ifade etti.

Analiz merkezi Rand Corporation’ın daha önce yayınladığı raporu hatırlatan dergi, söz konusu belgeye göre Rusya’nın son 10 yıl içerisinde NATO’yla arasında olan teknolojik uçurumu azalttığını, Moskova’nın aynı zamanda Avrupa grubunu büyütmeye devam ettiğini ve Suriye’de askeri deneyimlerini arttırdığını kaydetti.