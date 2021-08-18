Pentagon, 5 - 10 bin ABD'linin halen 'Kabil yakınlarında' olduğunu tahmin ediyor

ABD Savunma Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarında halen 5 ila 10 bin Amerikalının bulunduğunun tahmin edildiğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, “Kesinlikle binlerce Amerikalı olduğunu düşünüyoruz. Kesin bir sayımız yok. Kabil yakınlarında en iyi tahminin 5 ila 10 bin arasında olduğunu söyleyebilirim." dedi.