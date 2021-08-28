Pentagon: 2 üst düzey IŞİD üyesi öldürüldü

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kabil saldırılarına karışan 2 üst düzey IŞİD üyesinin öldürüldüğünü açıkladı.
ABD Genelkurmay Başkanlığı'nın bölgesel operasyonlardan sorumlu başkan vekili Tümgeneral William Hank Taylor, cuma gecesi Nangarhar Eyaletinde düzenlenen bir operasyonda iki yüksek profilli IŞİD üyesinin öldürüldüğünü doğruladı. Taylor, hedeflenen isimlerden birinin de yaralandığını bildirdi.
Başkan Joe Biden'ın yetki vermesinin ardından Savunma Bakanı Lloyd Austin'in talimatıyla SİHA saldırısının gerçekleştiği bildirildi.
Pentagon Sözcüsü John Kirby, öldürülen isimlerin "IŞİD-K planlayıcıları" olduğunu söyledi. Saldırıda öldürülen IŞİD militanlarının perşembe günkü intihar saldırısıyla bir bağlantısı olup olmadığına ise açıklık getirilmedi.