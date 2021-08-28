Pentagon: 2 üst düzey IŞİD üyesi öldürüldü

Başkan Joe Biden'ın yetki vermesinin ardından Savunma Bakanı Lloyd Austin'in talimatıyla SİHA saldırısının gerçekleştiği bildirildi.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, öldürülen isimlerin "IŞİD-K planlayıcıları" olduğunu söyledi. Saldırıda öldürülen IŞİD militanlarının perşembe günkü intihar saldırısıyla bir bağlantısı olup olmadığına ise açıklık getirilmedi.