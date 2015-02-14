Pensilvanya'da infazlar durduruldu



ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yeni bir karara kadar idam cezalarının infazı durduruldu. Pensilvanya Valisi Tom Wolf idam cezası sisteminin kusurlu bir sistem olduğunu, hatalara yol açtığını, çok pahalı bir uygulama olduğunu ve geri dönüşü olmayan bir yöntem olduğunu ifade etti.

ABD'de 1970'li yıllardan bu yana yaklaşık 150 idam mahkumu suçsuz oldukları ortaya çıktığı için serbest bırakıldı. Masum olduğu anlaşıldığı için serbest bırakılan idam mahkumu Harold Wilson Pennsylvania eyaletinde idam edilmekten son anda kurtulmuştu.

Halihazırda Pensilvanya eyaletinde idam cezasının infazını bekleyen 183 erkek ve üç kadın mahkum bulunuyor.

Amerikan İdam Cezası Bilgilendirme Merkezi’nin verilerine göre 50 ABD eyaletinin 32'sinde idam cezası ağır cinayet vakaları için öngörülüyor. Oregon ve Washington’da da idam cezalarının infazı durdurulmuş durumda. Geçen yıl ABD'de toplam 35 mahkum idam edildi.