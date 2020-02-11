Pensilvanya'da Fetullah Gülen'i ziyaret eden 12 AKP'liden İsmail Tamer: Bizi Amerika’ya Meclis gönderdi

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, İsmail Tamer'in “Bizi Meclis gönderdi” şeklindeki çıkışı, yeni bir polemiğe kapı araladı. “İşlerine gelince Meclis, işlerine gelmeyince ‘Meclis'e hakaret' diyorlar. Hâlâ FETÖ'nün siyasi ayağı için mücadele yok. Üstü örtülmeye çalışılıyor” yorumu yapıldı.
CHP'li Tanal, AKP'li Tamer'in sözlerini Meclis gündemine taşıdı
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, AKP'li İsmail Tamer'in bu sözlerini Meclis gündemine taşıdı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yanıtlaması talebiyle soru önergesi veren Tanal, Tamer'in, Kayseri'de katıldığı yerel TV'de “Bizi Meclis Amerika'daki Türk günlerine gönderdi” dediğini hatırlatarak, şu soruları yöneltti:
“2012'de ABD'de FETÖ'nün organize ettiği 'Kültür Günleri' programına katılan ve Pensilvanya'da örgüt lideri Fetullah Gülen'le görüşen 12 Ak Parti Milletvekili, TBMM Başkanlığı tarafından mı görevlendirilmiştir?
TBMM Başkanlığı hangi gerekçe ve yasal dayanakla milletvekillerini FETÖ'nün etkinliğine göndermiştir?
ABD'ye giden Ak Parti Milletvekillerinin masrafları TBMM bütçesinden mi karşılanmıştır?
Ne kadar harcanmıştır? TBMM bütçesinden karşılanmasının yasal dayanağı var mıdır?”