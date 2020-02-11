Pensilvanya'da Fetullah Gülen'i ziyaret eden 12 AKP'liden İsmail Tamer: Bizi Amerika’ya Meclis gönderdi

Bu konu daha önce de tartışma konusu olmuş, milletvekilleri ABD'deki Türk günü etkinlikleri ve yürüyüşüne katılmak için TBMM tarafından görevlendirilmişti. Ancak AKP milletvekilleri bu programdan sonra ayrı bir program yaparak Pensilvanya'ya geçip, Fetullah Gülen ile görüşmüşlerdi.

İsmail Tamer, Kayseri'deki yerel TV'de önceki gün yaptığı açıklamada, “Yıl 2012 daha ortada hiçbir şey yok” dedi ve Gülen ile görüşmeye giden vekilleri anımsatarak “Bayram Özçelik halen milletvekili Vedat Demiröz, Genel Başkan yardımcısı Osman Ören milletvekili. İlknur İnceöz şu anda milletvekili ve bu konudan sonra grup başkanvekilliği yaptı. 12 Nisan 2012'de ne FETÖ var ne olaylar var ne 17-25 var. Bizi Meclis, Amerika'daki Türk günlerine gönderdi” diye konuştu.