Penn: Hiçbir kadın beni gerçekten sevmedi

Hollywood’un ünlü aktörü Sean Penn son röportajında yürümeyen evlilikleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Penn “hayatıma giren kadınların hiçbiri beni gerçekten sevmedi” dedi.

Beyaz perdenin efsanevi aktörlerinden Sean Penn popüler bir derginin Ocak sayısına konuk oldu. Penn 13 yıl evli kaldığı Robin Wright’dan boşandıktan sonra yaşadıklarını anlattı.

52 yaşındaki aktör şöyle konuştu: “Hepimiz birileri tarafından sevilmek isteriz. Bunda utanılacak bir şey yok.

Geriye dönüp aşk hayatıma baktığımda gerçekten birileri tarafından sevildiğimi hissetmediğimi fark ettim.

Boşandıktan sekiz ay sonra oğlum beyin ameliyatı oldu. Tam boşanma travmasını atlatmaya çalışırken bir de bu olayla uğraştım. Gerçekten çok zor zamanlardı.”

Popun kraliçesi Madonna ile dört yıl evli kalan Penn ikinci eşi Wright ile 1996 yılında evlendi.

Evliliklerinde sorun yaşayan iki çocuk sahibi çift 2010 yılında yollarını ayırdı. (ntvmsnbc)