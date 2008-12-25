Penn Badgley GQ’ya poz verdi

Gossip Girl’ün örnek genci Dan Humprey (Penn Badgley) GQ dergisinin son sayısında farklı pozlarla gündemde.



Gossip Girl dizisinden tanıdığımız 22 yaşındaki oyuncu Terry Richardson tarafından klasik Amerikan tarzı ile görüntülemiş.



GQ dergisinin son sayısında fotoğrafları çekilen Gossip Girl dizisinin örnek genci Dan Humprey, Terry Richardson’ın muzip karelerinden nasibi alıyor.



Verdiği röportajda daha farklı roller talep ettiğini belirten genç oyuncu, daha zorlayıcı karakterleri canlandırmak istiyormuş.

