Penisli metro koltuğu tepki çekti

Meksika'da toplu taşıma araçlarında kadınlara yönelik tacizlere dikkat çekmek amacıyla, başkent Meksiko'da metroya konan 'penisli koltuk' eleştiri konusu oldu. Koltuk birçok Meksikalı tarafından "utanç verici, aşağılayıcı ve rahatsız edici" bulundu.

Meksiko'da bir metroya, çıkık penis ve göğüs şekli verilmiş bir koltuk yerleştirildi.

Koltuğun yanındaki 'erkeklere özel' notta şu mesaj verildi:

"Buraya oturmak rahatsız edici ama kadınların günlük yolculuklarında maruz kaldıkları cinsel tacizlerle karşılaştırılamaz bile."

Meksika, özellikle toplu taşıma araçlarında yaşanan cinsel saldırılarla mücadele etmekte zorlanıyor.

İngiliz araştırma kuruluşu YouGov'un 2014'te yaptığı bir çalışmaya göre Meksiko, toplu taşımada fiziksel ve sözlü tacizin en çok görüldüğü şehir.

• Meksika'da tacizlerle mücadele için toplu taşıma araçlarına bir çok uygulama getirildi.

• Kadınlara özel otobüsler ve tren vagonları bunlardan bazıları

• Las Hijas De Violencia (Şiddetin Kızları) isimli bir sanat topluluğundan kadınlar, tacizde bulunan erkeklere punk müzik ve konfeti tabancalarıyla karşılık vermeye başladı.

• Geçen yıl Meksiko Belediye Başkanı'nın duyurduğu ve kadınlara tehlikede hissettiklerinde çalabilecekleri düdükler verilmesi yönündeki yeni strateji ise tartışma yarattı.

• Meksikalı bir gazetecinin Twitter'daki paylaşımı bu eleştirileri özetliyordu: "Çığlık atmak işe yaramıyorsa, bu nasıl yardımcı olacak?"

'Erkeklere haksızlık'

'#NoEsDeHombres' etiketiyle başlatılan kampanya kapsamında, çıkık penis şeklindeki koltuk bir süre daha Meksikalıları şaşırtmaya devam edecek.

Yolculardan gelen tepkiler ise karışık.

Kampanyanın 700 bin kez izlenen bir videosunun altındaki yorumlarda, fikri öven de, kampanyanın erkeklere haksızlık ettiğini söyleyen de oldu.

Bazıları, protestoyu "seksist" buldukları görüşünü paylaştı.

Erkekler ile dayanışma içinde cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele eden sivil toplum kuruluşu Gendes'den Rene Lopez Perez, kampanyanın bu sorunu insanların gündemine taşımasından memnun. Ancak Perez, tüm erkeklerin saldırgan olarak görülmemesi gerektiği görüşünde.