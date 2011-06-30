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Yaşam

Penisiyle ses rekoru kırıyor!

Dünyanın en gürültücü hayvanı bulundu! Ancak asıl sürpriz, hayvanın bu sesi çıkarma şekli.

30 Haziran 2011 03:00

T24- Dünyanın en gürültücü hayvanı bulundu! Ancak asıl sürpriz, hayvanın bu sesi çıkarma şekli. Micronecta scholtzi adlı su böceği kendisine çiftleşecek eş ararken 99.2 desibele kadar ses çıkarıyor. 

 



Fransız ve İskoç bilimciler, yıllarca süren araştırmalar sonucunda, cüssesine kıyasla en fazla ses çıkarabilen hayvanı tespit etti.

Sadece 2 milimetre boyundaki tatlı su böceği Micronecta scholtzi, kendisine çiftleşecek eş ararken 99.2 desibele kadar ses çıkarmayı başararak dünyanın en gürültücü hayvanı ünvanını kazandı. Ancak asıl ilginç olan, su böceğinin bu sesi, penisini karnına sürterek çıkarması.

Biyolog ve mühendislerden oluşan ekip, bugüne kadar ses değerlerini kaydettikleri hayvanlar arasından bu böceğin birinci gelmesini şaşkınlıkla karşılamış. Micronecta scholtzi’nin çıkardığı sesin şiddetinin ortalama 78.9 desibel olduğunu belirten araştırmacılar, bunun hareket halindeki bir yük treninden çıkan sese denk olduğunu vurguluyor.

Böcek suda yaşadığı için çıkan ses havaya çıkana kadar yüzde 99 oranında hafifliyor. PLoS One bilim bülteninde yayımlanan makaledeki bilgikere göre, kalan yüzde 1’lik oran bile insan kulağının duyacağı yükseklikte.

Nominal ses yüksekliği açısından Micronecta scholtzi’yi geçenler elbette mevcut. Örneğin mavi balinanın çıkardığı sesin şiddeti 188 desibeli bulabiliyor. Ancak gövdeye oranlandığında hiçbir hayvan minik su böceğinin koltuğunu sarsamıyor.

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