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Dünya

"Penisinin prezervatif takmak için çok büyük olduğunu iddia eden erkeklere: Oturun yerinize"

İsveçli şarkıcı, 'prezervatif takmak istemeyen' erkeklere sosyal medyadan tepki gösterdi

27 Eylül 2015 20:12

17 yaşındaki İsveçli şarkıcı Zara Larsson, cinsel organlarının prezervatif takmak için çok büyük olduğunu iddia eden erkeklerle dalga geçmek için bir bacağını dizine kadar prezervatifin içine soktu. Prezervatif takılı bacağının fotoğrafını Instagram hesabında paylaşan Larsson, altına da “Penisinin prezervatif takmak için çok büyük olduğunu iddia eden erkeklere: OTURUN YERİNİZE” yazdı.

Hürriyet'ten Birce Bora'nın haberine göre, Zara Larsson'un espirili fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı ve onbinlerce kişi tarafından beğenildi.

2008 yılında İsveç’te popüler bir yetenek yarışmasını kazanan ve iki albüm çıkaran genç şarkıcı konu ile ilgili kişisel blogunda yaptığı açıklamada “Ben bu fotoğrafı sadece komik olduğunu düşündüğüm için paylaşmıştım ancak o zamandan beri gazeteler feminist bir dahi olduğumu yazıyor! Ben kendimi feminizmin Meryem Ana’sı olarak görmüyorum. Birçok farklı yönden benden çok daha başarılı genç kızlar olduğunu ve onların hak ettikleri ilgiyi görmediğini de biliyorum” dedi. 

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