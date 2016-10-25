'Penisimi yaktın' davasında tazminat kararı

İzmir’de, penis bölgesi ve göğsüne lazer epilasyon yaptıran M.S., 4 seans sonrasında, kasıklarında yanık ve ağrılı sivilceler oluştuğunu gerekçe gösterip firmadan paranın iadesini istedi.



DHA'nın haberine göre; İl Hakem Heyeti’nin atadığı bilirkişi, konuyla ilgili araştırma yaptı. Bilirkişi raporunda, M.S.’nin penis bölgesinde yanıklar olduğunu, göğsündeki kızarıklıkların ise epilasyonla ilgisinin bulunmadığı sonucuna varıldı.



Bilirkişi ayrıca M.S.’nin kredi kartından da 1750 TL ve 1600 TL olmak üzere şirkete kredi kartından iki kez ödeme yaptığı bilgisini de verdi.

Şirket karara itiraz edecek

Elde edilen bilgiler ve bilirkişi raporundan sonra İl Tüketici Hakem Heyeti, epilasyon hizmeti veren güzellik merkezinin, şikayetçi olan M.S.’ye 500 TL iade etmesine karar verdi.



Ancak, güzellik merkezinin bağlı bulunduğu şirketin avukatları, bu karara itiraz edecekleri ve karar kesinleşinceye de kadar da ödemeyi yapmayacaklarını bildirdi