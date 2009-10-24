T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Penisimi biri tuttu biri kesti

Tecavüz ettiği öne sürülen iki kadının, kocaları tarafından dövülüp penisi kesilen Yiğit G., tecavüz iddialarını yalanladı.

24 Ekim 2009 03:00

Tecavüz ettiği öne sürülen iki kadının, kocaları tarafından dövülüp penisi kesilen 43 yaşındaki Yiğit G., tecavüz iddialarını yalanladı.

Yiğit G., “Bana saldıranlar ‘Tecavüz ettim’ yazılı kâğıt imzalatmaya çalıştılar, imzalamayınca  penisimi biri tuttu diğeri kesti” dedi.

Maltepe’de ormanlık alanda Hulusi A. ve kayınbiraderi İlyas K. tarafından önce dövülen ardından penisi kesilen Yiğit G. “Ben tecavüzcü değilim” dedi. S.A. ile kendi isteğiyle birlikte olduğunu, görümcesi L.K. ile sadece telefonda konuştuğunu öne sürdü. Yiğit G., S.A.’yla, Mayıs ayında cep telefonundan yanlış arama yapması sonucu tanıştıklarını, ardından birkaç kez görüşmeye devam ettiklerini söyledi. Yiğit G. olay gününü şöyle anlattı:

“S.A., beni arayıp, ‘L. ile ne yaşadınız?’ diye soruyordu. Üç gün önce teklifini kabul edip, bira ve sigara alarak, evine gittim. Kapıyı o açtı. Odaya geçtiğimde, elinde silah ve falçata bulunan Hulusi A. ile İlyas K. girdi. Küfür ettiler. Ben de olayın anlattıkları gibi olmadığını söyledim. Üzerinde ‘S. A. ve L.K.’ya tecavüz ettim’ diye yazdıkları bir kağıdı imzalamam için üç saat işkence yaptılar. Üzerimde sigara söndürdüler. İmzalamadım. Elimi kolumu bağlayıp beni ormanlık bir alana götürdüler. Burada pantolonumu indirip biri penisimi tuttu, diğeri kesti. Onlar cezalarını buluncaya kadar hakkımı arayacağım.”

Durumu üç ay sonra netleşecek

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Üroloji Poliklinik Şefi Prof. Dr. Selami Albayrak, hastanın organında kaybın büyük olmadığını belirterek, “Ameliyatta onarım yaptık. Üç ay sonra dokuların iyileşmesinin ardından yapılan değerlendirmeye göre hareket edeceğiz” dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24