Penisimi biri tuttu biri kesti

Tecavüz ettiği öne sürülen iki kadının, kocaları tarafından dövülüp penisi kesilen 43 yaşındaki Yiğit G., tecavüz iddialarını yalanladı.



Yiğit G., “Bana saldıranlar ‘Tecavüz ettim’ yazılı kâğıt imzalatmaya çalıştılar, imzalamayınca penisimi biri tuttu diğeri kesti” dedi.



Maltepe’de ormanlık alanda Hulusi A. ve kayınbiraderi İlyas K. tarafından önce dövülen ardından penisi kesilen Yiğit G. “Ben tecavüzcü değilim” dedi. S.A. ile kendi isteğiyle birlikte olduğunu, görümcesi L.K. ile sadece telefonda konuştuğunu öne sürdü. Yiğit G., S.A.’yla, Mayıs ayında cep telefonundan yanlış arama yapması sonucu tanıştıklarını, ardından birkaç kez görüşmeye devam ettiklerini söyledi. Yiğit G. olay gününü şöyle anlattı:



“S.A., beni arayıp, ‘L. ile ne yaşadınız?’ diye soruyordu. Üç gün önce teklifini kabul edip, bira ve sigara alarak, evine gittim. Kapıyı o açtı. Odaya geçtiğimde, elinde silah ve falçata bulunan Hulusi A. ile İlyas K. girdi. Küfür ettiler. Ben de olayın anlattıkları gibi olmadığını söyledim. Üzerinde ‘S. A. ve L.K.’ya tecavüz ettim’ diye yazdıkları bir kağıdı imzalamam için üç saat işkence yaptılar. Üzerimde sigara söndürdüler. İmzalamadım. Elimi kolumu bağlayıp beni ormanlık bir alana götürdüler. Burada pantolonumu indirip biri penisimi tuttu, diğeri kesti. Onlar cezalarını buluncaya kadar hakkımı arayacağım.”



Durumu üç ay sonra netleşecek



Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Üroloji Poliklinik Şefi Prof. Dr. Selami Albayrak, hastanın organında kaybın büyük olmadığını belirterek, “Ameliyatta onarım yaptık. Üç ay sonra dokuların iyileşmesinin ardından yapılan değerlendirmeye göre hareket edeceğiz” dedi.