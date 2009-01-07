Penisilin öldürebilir

Bülent Ünsal, yaptığı açıklamada, ilaçlar konusunda otoritenin 5 yıllık akademik eğitim alan eczacılar olduğunu belirterek, "Doktorlar, teşhis ve tedavi anlamında ilaçla ilgili bilgi alır. İlaçlar konusunda esas söz sahibi eczacılardır" dedi.



İlaçların vücutta yaptığı alerjik etkinin vücudun bağışıklık sistemiyle ilgili olduğunu ifade eden Ünsal, özellikle "penisilin" alerjisinin yaygın görüldüğünü kaydetti.



Ünsal, penisilin iğnesinin alerjiye neden olduğunu, bu durumda hastanın boğazının şiştiğini, kapandığını ve nefes alamayıp öldüğünü söyledi.



İlaç alındığında vücutta kızarıklık, şişme, el ve ayaklarda karıncalanma, mide bulantısı ve kusma gibi belirtiler görüldüğünde hemen hekime başvurulması gerektiğini belirten Ünsal, şöyle konuştu:



"Bu etkilerin ileri aşaması ise anjionörotik ödemdir ki bu durumda boğaz tıkanır ve nefes alamaz, ölüm meydana gelir. Penisilin iğnesi vurulması sonucunda 5 dakika gibi kısa bir sürede pek çok ölüm meydana gelmiştir. Daha önce eczanelerde yapılan bu enjeksiyonlardan sonra ölüm olayları da olmuştur. Böyle bir alerjik reaksiyon gösteren hastaya sağlık ocaklarında bile müdahale edilemez, tam teşekküllü hastanelerde müdahale edilmesi gerekir."



Penisilinin gelişmiş türevleri olduğunu kaydeden Ünsal, etken maddesi "parasetamol" olan ve ağrı tedavisinde çok sık kullanılan ilaçların da insanlarda alerjik etki yapabileceğini söyledi.



Grip ve soğuk algınlığı tedavisinde kullanılan pek çok ilacın alerjiye neden olduğunu belirten Ünsal, şunları söyledi:



"Bu tip ilaçlar kalp hastalarında kalp krizine sebep olur. İlaç neticede bir zehir. Vücutta bu zehirlere karşı reaksiyon oluşuyor. Alerji vücudun ilaca karşı gösterdiği dirençtir. İlaç prospektüslerinde ilacın yan etkileri yazıyor ancak bu etkiler her hastada çıkacak diye bir şey yok. Bağışıklık sistemi zayıf olan insanlarda bu etkiler görülür. Ayrıca bağışıklık sistemi dönem dönem değişiklik gösterir. Bağışıklık sisteminin güçlü olduğu dönemde aldığınız bir ilaç nedeniyle alerji olmazsınız veya yan etki göremezsiniz ancak bağışıklık sisteminiz zayıfladığı zaman aynı ilacı alırsanız alerjik reaksiyon veya yan etki

görülebilir."



Bülent Ünsal, ilaçların etkileşiminin çok önemli olduğunu belirterek, alkol, çay, yoğurt veya başka yiyecek ve içeceklerle alınması durumunda da istenmeyen etkiler ortaya çıkabileceğini bildirdi.



İlaçların mutlaka tavsiye edilen dozda ve yöntemle alınması gerektiğini söyleyen Ünsal, "Hekimler çoğu zaman ilaçları bilinçli vermiyor. Bazen iki ilaç birbiriyle sinerji yapar ve tedavi daha etkili olur. Bazen de iki ilaç birbirine ters etki yapar, etkilerini azaltır veya alerjiye neden olur" diye konuştu.



İlaçların eczacıya danışılarak, kontrollü alınması gerektiğini ifade eden Ünsal, "Evde kalmış veya başkalarının tavsiye ettiği bir ilacın alınmaması gerekir. İlaçlar çok bilinçli kullanılmalı. Eczacılar da kendilerini geliştirmeli, gelişmeleri takip etmeli" dedi.



(AA)