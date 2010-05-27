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'Penisi var' söylentisini seviyorum

Lady Gaga yine tartışılacak bir açıklama yaptı: Hakkımda çıkarılan "Penisi var" söylentisini seviyorum.

27 Mayıs 2010 03:00

T24 - Lady Gaga yine tartışılacak bir açıklama yaptı: Hakkımda çıkarılan "Penisi var" söylentisini seviyorum.

Lady Gaga ve Beyonce 'Telephone'da

Amerikan askerlerinden Lady Gaga klibi

Bir zamanlar o da sıradandı - FOTO GALERİ





Uzun zamandır hakkında hermafrodit (çift cinsiyetli) olup olmadığına dair iddialar ortaya atılan Lady Gaga, bir Fransız televizyonuna konuştu. Son yılların en hızlı yükselen yıldızı, "Penisim olduğuna dair yapılan dedikoduları seviyorum. Hatta bu dedikodular hayranlarımı daha da çok sevmeme sebep oluyor." dedi.

Tüm bu dedikodulara rağmen her seferinde binlerce hayranının konserlerini doldurduğunu ve bunu onun erkek mi, kadın mı, eşcinsel mi, transeksüel mi olduğunu umursamadan yaptığını söyledi.

Hayranlarının konserlere müzik için ve o ortamda kendilerini özgür hissetikleri için geldiğini ve bunun hayattaki en önemli başarısı olduğunu iddia eden ünlü şarkıcı gay kültürünün özünde kendini gördüğünü, ölene kadar da kadınlar ve eşcinseller için mücadelesine devam edeceğini ifade etti.

Lady Gaga, yeni çıkacak videosu Alejandro'da eşcinsellere aşık olan ama sevgisi onlar tarafından reddedilen bir kadını canlandıracak. Gaga'nın bu albümünün önceki hit şarkılarında 'Poker Face' şarkısı da kadınları arzuladığı halde bir erkekle birlikte olan bir kadının hikayesini anlatıyordu.

 

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