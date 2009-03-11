T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Penisi uzatmak mümkün

Yeni yapılan araştırmaya göre penis uzatılabilir ama ağrılara dayanmayı göze almak gerekiyor.

11 Mart 2009 02:00

Yeni yapılan araştırmaya göre penis uzatılabilir ama ağrılara dayanmayı göze almak gerekiyor.

İtalyan bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre, penisinin küçüklüğünden şikâyet eden erkekler için artık bir çözüm var. Penisin üçte bir oranında uzatılabilmesi çalışmayla mümkün olabilecek.

Hürriyet'in haberine göre; bilim insanları araştırmayı 21 erkek üzerinde yaptı. Erkeklerin yaş ortalaması 47 olarak belirlendi. Katılımcılar bir yıl boyunca düzenli olarak penislerine bir ağırlık bağladılar. Her ay ağırlık biraz artırıldı. Başlangıçta 600 gram ağırlık kullanılırken, araştırma sona erdiğinde ağırlık 1200 grama çıkmıştı.

Araştırma Başkanı Dr. Paolo Gontera, deneklerin penisinin deney sonunda üçte bir oranında uzadığını açıkladı. Dr. Gontere, uyguladıkları metodun başarılı olduğunu ancak erkeklerin ağrılara dayanmayı göz önüne alması gerektiğini söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24