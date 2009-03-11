Penisi uzatmak mümkün

Yeni yapılan araştırmaya göre penis uzatılabilir ama ağrılara dayanmayı göze almak gerekiyor.



İtalyan bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre, penisinin küçüklüğünden şikâyet eden erkekler için artık bir çözüm var. Penisin üçte bir oranında uzatılabilmesi çalışmayla mümkün olabilecek.



Hürriyet'in haberine göre; bilim insanları araştırmayı 21 erkek üzerinde yaptı. Erkeklerin yaş ortalaması 47 olarak belirlendi. Katılımcılar bir yıl boyunca düzenli olarak penislerine bir ağırlık bağladılar. Her ay ağırlık biraz artırıldı. Başlangıçta 600 gram ağırlık kullanılırken, araştırma sona erdiğinde ağırlık 1200 grama çıkmıştı.



Araştırma Başkanı Dr. Paolo Gontera, deneklerin penisinin deney sonunda üçte bir oranında uzadığını açıkladı. Dr. Gontere, uyguladıkları metodun başarılı olduğunu ancak erkeklerin ağrılara dayanmayı göz önüne alması gerektiğini söyledi.

