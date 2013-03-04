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Yaşam

Oğlunu, 'penisi küçük' diye öldürdü

Endonezya'nın başkenti Jakarta'da bir kadın dokuz yaşındaki oğlunu 'penisi küçük' diyerek öldürdü

04 Mart 2013 10:36

Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya’da 38 yaşındaki adı açıklanmayan kadın, ‘penisinin küçük olduğu gerekçesiyle’ dokuz yaşındaki oğlunu banyoda boğarak öldürdü.

Başkent Jakarta’da yaşanan olayın ardından gözaltına alınan kadın, polise verdiği ifadede, ‘çocuğunun küçük penisli olmasının, gelecekteki ekonomik beklentilerini riske edeceğinden korktuğu için cinayeti işlediğini‘ söyledi.

AFP haber ajansının verdiği bilgiye göre, oğlunu su dolu küvette boğduktan sonra giydiren anne, çocuğunu yatağa yatırdı ve ardından polise giderek teslim oldu.

Polis verdiği bilgide, ‘kadının cinayeti bilinci yerindeyken işlediğini ancak psikolojik testlerden geçirileceğini’ açıkladı.

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