Penis yüzüğünü çıkaramayan adamın yardımına itfaiyeciler koştu

İngiltere’nin başkenti Londra’da, testisleri kullandığı penis yüzüğüne sıkışan bir adamın yardımına itfaiyeciler koştu.

King George Hastanesi tarafından çağrılan Ilford itfaiye ekibi, zor durumdaki adamı iki gündür içinde bulunduğu durumdan hidrolik kesme makası kullanarak kurtardı.

Independent'ta yer alan habere göre, normalde, araba kazalarında enkazın içine sıkışan kişileri kurtarmak için kullanılan büyük makas yardımıyla ‘penis yüzüğü problemini’ çözen itfaiyecilerden biri, Evening Standard’a yaptığı açıklamada, “Amiyane tabirle söylemek gerekirse, testislerini de yüzüğün içine sokmuş ancak kan dolaşımı durmuş ve yüzük sıkışmış. Birkaç gündür bu durumda olduğunu düşünüyoruz. Bence, bir noktada bu konuyla ilgili bir şey yapması gerektiğini kabul etti. Penisi şişmişti ve komik bir renk almıştı” dedi.

2016'da 9 benzer kaza...

Londra’daki itfaiyeciler, 2016 yılında seks oyuncaklarını içeren 9 kazayla ilgili olarak vatandaşlara yardımda bulundu. Bu sayının, önceki senelerde de benzer olduğu belirtildi.

İtfaiyecilerin, aynı zamanda bağlama fantazisi ‘kötü’ sonuçlanan 27 kişiyi de kurtardığı kaydedilirken, kurtarma görevlileri yaşananlar için ‘Grinin Elli Tonu’ kitabını suçladı. Londra İtfaiyesi, 2015 yılında Star Wars parodisi şeklinde bir video yayınlayarak insanları penis yüzüğü kullanırken dikkatli olmaları konusunda uyarmıştı.