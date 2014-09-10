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Dünya

Penis şeklindeki jelibonlara aileler isyan etti

Yeni Zellanda'nın tanınmış bir markanın penis şeklinde jelibonlara gelen şikayetler üzerine ürün piyasadan toplatıldı

10 Eylül 2014 20:29

Yeni Zellanda'nın Güney adası'nda tanınmış bir markanın erkek cinsel organı şeklinde çocuklara yönelik bir ürün olan jelibon üretmesi ebeveynleri isyan ettirdi. Gelen şikâyetler üzerine jelibonlar piyasadan toplatıldı.

DHA'nın haberine göre, Dragon Sweets markası altında piyasaya sürülen jelibonlar, bir babanın çocukları için jelibon almasıyla ortaya çıktı.

Duch Rusk firmasından yönetici Willem Van de Geest, 6 hafta önce Çin'den 7200 paket jelibon ithal ettiklerini ve bu jelibonların bölgedeki yerel marketlere dağıtıldığını söyledi. İki hafta sonra ürünlerden benzer şikayetler geldiğini söyleyen firma yetkilisi, ürünlerin içeriğinden haberdar olmadıklarını söyledi.

Bu skandal karşısında tüketicilerden özür dileyen firma yetkilisi, 25 senedir ithalat yaptıklarını ve böyle 'rahatsız edici' bir olayla ilk kez karşılaştıklarını söyledi. Firma rahatsız edici olaya maruz kalan tüketicilere tek tek özür mektubu yolladı, paralarını iade etti ve skandal ürünü piyasadan toplattı.

Orjinal olarak İngiltere'de tasarlanan bu tip ürünler Asya ülkelerinde rahatsız edici olarak görülmüyor. Çünkü Uzakdoğu kültüründe,erkek cinsel organı sağlığın, doğurganlığın ve bereketin simgesi olarak görülüyor.

 

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