Tasarımı 'penis'e benzeyen süt kutuları alay konusu oldu

Sosyal haber sitesi Reddit’te bir kullanıcının paylaştığı süt kutusu görseli internette pek çok espriye konu oldu.

“Penis” şekline benzer bir tasarıma sahip Tesco markalı süt kutusu insanların dikkatinden kaçmadı ve “andyburdens” adlı kullanıcı, cumartesi günü (25 Ekim) bu fotoğrafı Reddit’e yüklediğinde, internette bolca espri ve kelime oyununa malzeme oldu.

Söz konusu fotoğrafın photoshop ile düzenlenmediği, ancak sadece Tesco’nun İrlanda’daki web sitesinde görülebildiği belirtildi.



Bununla birlikte, muzip bir müşterinin, kutuyu özellikle buruşturarak görüntüyü daha çok penise benzetmesi de görüntünün daha çok dikkat çekmesine neden oldu.