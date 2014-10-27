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Dünya

Tasarımı 'penis'e benzeyen süt kutuları alay konusu oldu

İrlanda’da Tesco’nun talihsiz süt paketi tasarımı internette pek çok espriye malzeme oldu

27 Ekim 2014 18:45

Sosyal haber sitesi Reddit’te bir kullanıcının paylaştığı süt kutusu görseli internette pek çok espriye konu oldu.

“Penis” şekline benzer bir tasarıma sahip Tesco markalı süt kutusu insanların dikkatinden kaçmadı ve “andyburdens” adlı kullanıcı, cumartesi günü (25 Ekim) bu fotoğrafı Reddit’e yüklediğinde, internette bolca espri ve kelime oyununa malzeme oldu.

Söz konusu fotoğrafın photoshop ile düzenlenmediği, ancak sadece Tesco’nun İrlanda’daki web sitesinde görülebildiği belirtildi.

Bununla birlikte, muzip bir müşterinin, kutuyu özellikle buruşturarak görüntüyü daha çok penise benzetmesi de görüntünün daha çok dikkat çekmesine neden oldu.

 

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