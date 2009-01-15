T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Penis erkeğin 'barometre'si

Türk Androloji Derneği tarafından, Bayer Erkek Sağlığı’nın desteği ile gerçekleştirilecek, ’Erkek Erkeğe Sağlık Konuşuyoruz’ projesi kapsamında 40 ilden ge

15 Ocak 2009 02:00

Türk Androloji Derneği tarafından, Bayer Erkek Sağlığı’nın desteği ile gerçekleştirilecek, 400 bin TL’lik ’Erkek Erkeğe Sağlık Konuşuyoruz’ projesi kapsamında, Türkiye içinde 5 bin kilometrenin üzerinde yol kat edilerek 40 ilden geçilecek. 

‘Erkek sağlığı TIR’ı’ yolda

Hürriyet’te yayımlanan habere göre; Türkiye’de ilk, dünyada ise örneğine az rastlanan proje kapsamında Erkek Sağlığı TIR’ı, iş yerlerinde, hafta sonları maçlarda, kamyon parklarında ve hatta kahvelerde erkeklerin bel çevrelerini, kandaki şeker seviyelerini ve tansiyonlarını ücretsiz ölçecek. Erkeğin şeker, tansiyon ve yağ kütle oranı ölçümünü gerçekleştirecek olan Erkek Sağlığı TIR’ı ereksiyon (sertleşme) başta olmak üzere erkek sağlığına ilişkin bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapacak. Projeye Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) de destek veriyor.

Dünyaya örnek olacak

Büyüklüğü ile eşine rastlanmayan projenin dünyaya örnek olması ve Türkiye’de etkinliğinin ölçülmesinin ardından benzer projelerin başka ülkelerde de hayata geçirilmesi bekleniyor. Dün Şişli Meydanı’nda kurulan özel çadırda, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Türk Androloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu ve Bayer Schern Pharma Genel Müdürü Dr. Sebastian Guth’un katılımıyla projeye start verildi. Proje kapsamında en az 50 bir erkeğin sağlık taramasından geçirilmesi planlanıyor. Sağlık kontrolünden geçirilen erkek sayısının 100 bini aşabileceği belirtiliyor.

Penis barometre

Türk Androloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu, Türkiye’de erkek sağlığının bugüne kadar hep ikinci planda kaldığını; iş, özel yaşam, maddi sıkıntı, stres, sigara ve önerilen alkol miktarından fazlasının tüketiminin erkeklerin cinsel sağlığını olumsuz etkilediğini söyledi. "Penis erkek sağlığının barometresidir" diyen Kadıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Erkek cinsel sağlığında sertleşme problemi, metabolik sendromun komponentlerinden yani obezite, şeker hastalığı, tansiyon sorunu veya yüksek kolesterol gibi altta yatan başka faktörlerden kaynaklanıyor. Proje kapsamında temel amaç sertleşme problemi riski taşıyan erkekleri uygun tedaviyi alabilmeleri açısından hekime yönlendirmek."

152 milyonun sorunu

Kadıoğlu, dünya üzerinde yaklaşık 152 milyon erkeğin, yani 20-75 yaş arası tüm erkeklerin yüzde 16’sının sertleşme problemi yaşadığını hatırlatarak, 2025 yılında dünyada sertleşme problemi yaşayan erkek sayısının 322 milyona çıkacağını dile getirdi. Türkiye’de ise sertleşme problemiyle karşı karşıya olan 7 milyon erkek var. Sertleşme problemi erkeklerde yaşa bağlı olarak artıyor. Söz konusu probleme sahip erkeklerin sadece yüzde 10’u doktora başvuruyor.

Sarıgül’ün testi normal çıktı

ŞİŞLİ Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün tarama sonucu tespit edilen bel kitle endeksi (26.4) ve şekerinin (127) normal olduğu açıklandı.

Erkekler sağlığını çok ihmal ediyor

BAYER Türk CEO’su Dr. Sebastian Guth, erkeklerin kendi sağlıklarını çok ihmal ettiğini, sağlık taraması yaptırmak ve sorunlarını bir uzmana danışmak konusunda çekingen davrandıklarını söyledi. Guth, "Sertleşme sorunu, hayati riskler taşıyan diğer bazı rahatsızlıkların sıklıkla ilk belirtisi. Bu soruna sahip erkeklerin yüzde 70’inde yüksek tansiyon, kolesterol, obezite veya şeker hastalığı var. Çoğunlukla düşük testesteron seviyesi de eşlik ediyor" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24