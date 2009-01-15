Penis erkeğin 'barometre'si

Dünyaya örnek olacak

Penis barometre

152 milyonun sorunu



Sarıgül’ün testi normal çıktı

Erkekler sağlığını çok ihmal ediyor

Hürriyet’te yayımlanan habere göre; Türkiye’de ilk, dünyada ise örneğine az rastlanan proje kapsamında Erkek Sağlığı TIR’ı, iş yerlerinde, hafta sonları maçlarda, kamyon parklarında ve hatta kahvelerde erkeklerin bel çevrelerini, kandaki şeker seviyelerini ve tansiyonlarını ücretsiz ölçecek. Erkeğin şeker, tansiyon ve yağ kütle oranı ölçümünü gerçekleştirecek olan Erkek Sağlığı TIR’ı ereksiyon (sertleşme) başta olmak üzere erkek sağlığına ilişkin bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapacak. Projeye Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) de destek veriyor.Büyüklüğü ile eşine rastlanmayan projenin dünyaya örnek olması ve Türkiye’de etkinliğinin ölçülmesinin ardından benzer projelerin başka ülkelerde de hayata geçirilmesi bekleniyor. Dün Şişli Meydanı’nda kurulan özel çadırda, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Türk Androloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu ve Bayer Schern Pharma Genel Müdürü Dr. Sebastian Guth’un katılımıyla projeye start verildi. Proje kapsamında en az 50 bir erkeğin sağlık taramasından geçirilmesi planlanıyor. Sağlık kontrolünden geçirilen erkek sayısının 100 bini aşabileceği belirtiliyor.Türk Androloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu, Türkiye’de erkek sağlığının bugüne kadar hep ikinci planda kaldığını; iş, özel yaşam, maddi sıkıntı, stres, sigara ve önerilen alkol miktarından fazlasının tüketiminin erkeklerin cinsel sağlığını olumsuz etkilediğini söyledi. "Penis erkek sağlığının barometresidir" diyen Kadıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Erkek cinsel sağlığında sertleşme problemi, metabolik sendromun komponentlerinden yani obezite, şeker hastalığı, tansiyon sorunu veya yüksek kolesterol gibi altta yatan başka faktörlerden kaynaklanıyor. Proje kapsamında temel amaç sertleşme problemi riski taşıyan erkekleri uygun tedaviyi alabilmeleri açısından hekime yönlendirmek."Kadıoğlu, dünya üzerinde yaklaşık 152 milyon erkeğin, yani 20-75 yaş arası tüm erkeklerin yüzde 16’sının sertleşme problemi yaşadığını hatırlatarak, 2025 yılında dünyada sertleşme problemi yaşayan erkek sayısının 322 milyona çıkacağını dile getirdi. Türkiye’de ise sertleşme problemiyle karşı karşıya olan 7 milyon erkek var. Sertleşme problemi erkeklerde yaşa bağlı olarak artıyor. Söz konusu probleme sahip erkeklerin sadece yüzde 10’u doktora başvuruyor.ŞİŞLİ Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün tarama sonucu tespit edilen bel kitle endeksi (26.4) ve şekerinin (127) normal olduğu açıklandı.BAYER Türk CEO’su Dr. Sebastian Guth, erkeklerin kendi sağlıklarını çok ihmal ettiğini, sağlık taraması yaptırmak ve sorunlarını bir uzmana danışmak konusunda çekingen davrandıklarını söyledi. Guth, "Sertleşme sorunu, hayati riskler taşıyan diğer bazı rahatsızlıkların sıklıkla ilk belirtisi. Bu soruna sahip erkeklerin yüzde 70’inde yüksek tansiyon, kolesterol, obezite veya şeker hastalığı var. Çoğunlukla düşük testesteron seviyesi de eşlik ediyor" dedi.