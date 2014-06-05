Penis büyütücü siparişi verdi, kutudan çıkanı görünce...

Malezya’da ismi açıklanmayan bir kişi internetten 100 sterlin (350 TL) ödeyerek penis büyütücü siparişi verdi. Ancak teslim aldığı paketin içinden büyüteç çıkınca şaşkınlık yaşadı.



İsminin sadece Ong olarak açıklanmasına izin veren adam dolandırıcılara parasını kaptırdığını anlayınca Malezya Tüketici Hakları Ofisi’ne şikayette bulundu.



The Star gazetesine konuşan ofisin sorumlusu Seri Michael Chong,kadın ve erkek farketmeksizin pek çok kişinin bu dolandırıcılıkların kurbanı olduğunu ifade ediyor.



Chong, sadece bu sene üç kişinin 15 bin sterlinden fazla parayı bu dolandırıcılara kaptırdığını söyledi.



İşin komik tarafı ise 15 TL değerindeki büyütecin içinden çıkan kullanma kılavuzunda yazanlar. Zira kullanıcılara zarar gelmemesi için hazırlanan kılavuzda, “ güneş ışığı altında kullanmayınız” ibaresi bulunuyor.