Penguenlere uçak servisi

Atlas Okyanusu'nun güneyinde yolunu kaybederek kendilerini Brezilya sahillerinde bulan yüzlerce penguen, Brezilya hava kuvvetlerine ait bir uçakla yerlerine götürüldü.



Penguenler her yıl Patagonya yakınlarındaki soğuk sulardan kuzeye doğru yiyecek aramaya çıkıyor. Fakat bu yıl bu penguenlerin sayısındaki artış ve katettikleri mesafenin büyüklüğü herkesi şaşırttı. En az bin penguenin Brezilya sahillerine çıktığı, bir kısmının da yolda öldüğü bildiriliyor. Penguenlerden bir kısmının Güney Amerika'nın en güney ucu olan Patagonya'dan Brezilya sahillerine kadar tahminen 3 bin kilometre yol katettikleri düşünülüyor.



İlk olarak geçtiğimiz aylarda Brazilya'nın güney sahillerinde Rio de Janeiro yakınlarına çok sayıda penguen çıktığı haberleri gelmişti.



Niçin yollarını şaşırıyorlar?



Bazı uzmanlar penguenlerin davranışlarının yiyecek arama güdüleriyle açıklanabileceğini düşünüyorlar.



Bu teze göre, penguenler her zaman avlandıkları balıkları bu sene bulamadılarsa, kuzeye doğru yönelmiş olabilirler. Penguenelerin avlandıkları balıkların azalmasının iklim değişikliği ya da denizlerdeki kirlenmeyle ilgili olup olmadığı ise bilinemiyor.



Brezilya sahillerine çıkan penguenlerden bir kısmının farklı balıklar yedikleri için, bazılarının ise tüylerine bulaşan mazot nedeniyle hasta oldukları görüldü.



Penguenlere yaz tatili



Penguenleri memleketlerine taşımak artık Brezilya hava kuvvetlerinin her yıl üstlendiği rutin görevlerden biri haline geldi. Ama bu yıl Patagonya yolcularının sayısında olağanüstü bir artış var.



Brezilya hava kuvvetlerine mensup bir Hercules tipi uçak bu hafta bine yakın pengueni Brezilya'dan Patagonya sahillerine taşıdı. Penguenler oradan okyanusa bırakıldı.



Yolunu şaşıran diğer bir grup penguen ise Brezilya donanmasına mensup bir gemi tarafından yerlerine götürülüyor. Yaptıkları uzun yolculuktan yorgun ve zayıf düşmüş bir kısım penguen ise Brezilya'nın uçsuz bucaksız plajları ve güneşli havasıyla ünlü eyaleti Bahia'da dinleniyor.