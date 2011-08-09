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Yaşam

PENGUENLERE KUMDAN ARKADAŞ ANKARA (A.A)

09 Ağustos 2011 20:38

-PENGUENLERE KUMDAN ARKADAŞ ANKARA (A.A) - 09.08.2011 - İngiltere'deki bir parkta yaşayan penguenlere, kendilerini yalnız hissetmemeleri için kumdan heykeller yapıldı.  Weymouth'taki doğal parka yerleştirilen kumdan penguen heykelleri, bir grup arkadaşı başka bir parka gönderilen 11 pengueni neşelendirmek amacıyla bir sanatçı tarafından tasarlandı.  Park görevlilerinin verdiği bilgiye göre, bu yılın başında geçici süreliğine parka getirilen bir grup Gentoo pengueni, Humboldt türü penguenlerin yanına kondu. Humboldtlara göre daha iri ve daha enerjik olan Gentoolar, parkta kaldıkları birkaç ay içinde evsahipleriyle iyi anlaştı.  Ancak Gentoolar yeni evlerine gönderildikten sonra arkadaşları Humboldtlar, yemek dışında hiçbir şey yapmamaya başladılar. Görevliler penguenleri neşelendirmek için her türlü çabayı gösterse de bir sonuç alamadılar. Büyük bir şans eseri penguenlerin durumunu öğrenen bir yerel sanatçı, onlar için gerçek boyutta kumdan penguen heykeller yapmayı önerdi. Weymouth'da yaşayan ve 20 yılını kumdan heykeller yapmaya adayan sanatçının yaptığı 9 adet Gentoo pengueni parka yerleştirildi. Park görevlileri, heykellerin yerleştirilmesinden sonra penguenlerde olumlu gelişme kaydedildiğini bildirdiler. Şimdi bu penguenlerin cansız türleriyle arkadaş olmaya çalışması parka gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

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