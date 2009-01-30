Penguenler yok olma tehlikesiyle karşı karşıya!

Güney Kutbu’nun Hollywood filmlerine konu olmuş sevimli kahramanları yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Eriyen buzlar üremelerine engel oluyor.



İmparator penguenlerinin çiftleşmek için kilometrelerce yol kat ettikleri Güney Kutbu yolculuğu, film ve belgesellere defalarca konu olmuştur. Fakat bilim insanları iklim değişikliği nedeniyle bu penguenlerin bir tür olarak yolculuğunun 2100 yılında yok oluşla noktalanacağını tahmin ediyor.



BBC Türkçe’de yayımlanan habere göre; Güney Kutbu’nda buzla kaplı alanların gelecekteki dağılımını tahmin eden araştırmacılar, yaklaşık 100 yıl içerisinde imparator penguenlerinin sayılarının yüzde 95 oranında azalacağını düşünüyor.



Penguen türlerinin en büyüğü olan imparator penguenlerinin çiftleşme dönemi şaşırtıcı biçimde Güney Kutbu’nun sert ve zorlu kış aylarına denk geliyor.



Denizi kaplayan buz kütleleri üzerinde iç bölgelere doğru uzun bir yürüyüşe çıkan imparator penguenlerinin dişisi, tek bir yumurta dünya getiriyor. Yumurtanın selameti için erkek penguenler de kuluçkaya yatıyorlar.



Buz kütlelerinin kapladığı alan, imparator penguenlerinin üreme sürecinde çok önemli bir yere sahip.



Penguenlerin besin kaynağı olan kabuklu deniz hayvanları ve balık nüfusunun miktarı buzlarla kaplı alanla orantılı biçimde azalıp artıyor.



Bilim insanları, İklim Değişikliği Paneli’nin son raporunda ortaya sürülen kutupların gelecek yıllardaki buz oranıyla ilgili tahminleri temel alarak, penguenlerin ‘nüfus dinamiği’ modelini geleceğe uyarlamışlar.



Araştırma, Güney Kutbu’nun Terre Adelie bölgesinde 43 yıldır izlenen bir imparator pengueni sürüsünün davranış ve çiftleşme alışkanlıkları üzerine toparlanan gözlemlere dayanıyor.



Araştırma ekibi, ilk kez bir canlı türünün iklim değişikliği nedeniyle tümden yokoluşuna işaret eden bilimsel tahminlerde bulunulduğunu söylüyor.

