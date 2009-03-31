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Çevre

Penguenler ölü bulundu

Şili'de bir koyda, bin 1500 kadar ölü penguenin karaya vurduğu tespit edildi.

31 Mart 2009 03:00

Şili'de bir koyda, bin 1500 kadar ölü penguenin karaya vurduğu tespit edildi.

Şili donanmasından askeri yetkililer, penguenlerin bulunduğu bölgenin yakınındaki Valdivia Üniversitesinden uzmanların, penguenlerin ölüm nedenini belirlemeye çalıştığını kaydederken, üniversite veterineri Roberto Schlatter, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, uzmanların ayrıca penguenlerin yaşlarını ve türlerini tespit etmek amacıyla çalışmalar yaptığını söyledi.

Geçtiğimiz hafta da Avustralya’da yaklaşık 80 balina ve yunus, yine bilinmeyen bir nedenle kıyıya vurdu, yunusların çoğu ölü bulundu.

(AA)

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