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Yaşam

Penguen'in karikatürü gerçekleşiyor mu?

Mizah dergisi Penguen’in 2008’de kapağına taşıdığı “T.C. Google Arama Motoru Müdürlüğü” internette gerçeğe dönüştü.

08 Mayıs 2011 03:00

T24 - Mizah dergisi Penguen’in 2008’de kapağına taşıdığı “T.C. Google Arama Motoru Müdürlüğü” internette gerçeğe dönüştü.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nca (BTK) hazırlanan “İnternetin Güvenli Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar” kapsamında 22 Ağustos 2011’de yürürlüğe girecek filtre uygulamasının kamuoyunda tartışılmaya başlamasıyla yeniden gündeme gelen internet yasakları, Penguen’in kapağını gerçek yaptı. http://www.googlegnmd.com/ adresinde “TC. Arama Moturu Genel Müdürlüğü” başlıklı sayfada, internetle ilgili son dönemde gündeme gelen yasaklar esprili bir şekilde eleştiriliyor.

Sitedeki sakıncalı sözcükler bölümünde, “Aşağıda listesi bulunan sözcüklerin bulundurulması, kullanılması, taşınması ve aranması ikinci bir emre kadar sakıncalıdır. Sözcükleri bulundurmak, kullanmak, taşımak ve aramak isteyenlerin bağlı oldukları internet dairesine ruhsat almak maksadıyla müracaatları mecburidir” denilerek, BTK tarafından alan adı olarak kullanılmasına yasak getirilen kelimeler sıralanıyor.

“Dilek şikayet” bölümünde ise “Bu bölüm inşaat halindedir. E-posta adresi için ilgili mercilere yapılan ödenek başvurusu onaylandığında kurumumuza dileklerinizi iletebileceksiniz. Ödenek çıkması uzun süreceğinden, bu bölümün inşaatı devam edecektir. Bize bilgi edinme hakkınızı kullanarak dilekçe verebilirsiniz. Başvurunuz uygun görüldüğünde tarafınıza cevap telgrafla iletilecektir. Bilgilerinize sunar, şen ve esen kalmanızı temenni ederiz” yazıyor.

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