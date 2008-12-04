Penguen’den yeni çarşaf

Haftalık mizah dergisi Penguen iki haftadır CHP’nin çarşaf açılımını kapağına taşıyor. Geçen hafta kara çarşafın içinden Erdoğan’ı çıkaran Penguen ekibi bu hafta da farklı bir espriyle okurlarının karşısına çıktı.Özer Aydoğan ve Selçuk Erdem imzasıyla yayınlanan kapak karikatürü ‘Baykal, partisine katılan çarşaflı kadınlar için “Açılım yapmadık, kendiliğinden gelişti” dedi’ başlığıyla verilmiş.Penguen'in 27 Kasım 2008 tarihli kapağı