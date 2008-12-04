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Politika

Penguen’den yeni çarşaf

CHP’ye katılan çarşaflı üyeler Penguen’e iki hafta üst üste kapak oldu

04 Aralık 2008 02:00

CHP’ye katılan çarşaflı üyeler bu hafta da Penguen dergisinin kapağındaydı. Kapak karikatüründe çarşaflı bir CHP’linin Deniz Baykal’dan bir isteği var...

Haftalık mizah dergisi Penguen iki haftadır CHP’nin çarşaf açılımını kapağına taşıyor. Geçen hafta kara çarşafın içinden Erdoğan’ı çıkaran Penguen ekibi bu hafta da farklı bir espriyle okurlarının karşısına çıktı.

Özer Aydoğan ve Selçuk Erdem imzasıyla yayınlanan kapak karikatürü ‘Baykal, partisine katılan çarşaflı kadınlar için “Açılım yapmadık, kendiliğinden gelişti” dedi’ başlığıyla verilmiş.

Penguen'in 27 Kasım 2008 tarihli kapağı

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