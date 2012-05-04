Penguen dergisinde yangın çıktı!

Beyoğlu'nda Penguen Dergisi'nin de bulunduğu binada yangın çıktı. Karikatürist Metin Üstündağ ve bir dergi çalışanı dumandan etkilendi

Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu Kuloğlu Mahallesi Sadri Alışık Sokak’ta Penguen Dergisi’nin de bulunduğu dört katlı bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm binayı duman sardı.

Dumandan etkilenen dergi çalışanları kendilerini hemen dışarı attı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Herhangi bir can kaybının olmadığı yangında Penguen dergisinin karikatüristi Metin Üstündağ ile dergi çalışanı Ercan Genç dumandan etkilendi.

Dumandan etkilenenlere ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Olayı anlatan dergi çalışanı, "Binanın bazı katları Penguen dergisine ait. Yangının sebebini bilmiyoruz alev yoktu, yoğun duman binayı sardı. İtfaiye geldi müdahale etti" dedi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.